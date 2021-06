Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a accueilli, mercredi à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, les deux vice-présidents du Conseil présidentiel libyen, M. Moussa Al Koni et Abdullah Al LAFI, qui effectuent mercredi et jeudi une visite officielle en Algérie, indique un communiqué du Premier ministère. M. Le Premier ministre était accompagné du ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum et du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, M. Kamel Beldjoud, précise le communiqué.

Articles similaires