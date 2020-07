Le Premier ministre Abdelaziz Djerad est attendu, aujourd’hui, pour une visite de travail dans la région de Sidi Bel Abbès. Selon un communiqué du Premier ministère, M. Djerad effectuera des visites d’inspection de plusieurs projets relevant notamment des secteurs de l’habitat, de l’agriculture, de l’industrie et des infrastructures de base destinées à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment au profit des zones d’ombre. Il devra, également, à l’occasion de l’inauguration du centre anticancer de Sidi Bel Abbès, «s’enquérir des mesures et des conditions de prise en charge sanitaire de la population» dans cette partie du pays, en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19.

En ce qui concerne les projets industriels, le Premier ministre procédera à l’inauguration de «TamStones», nom donné à la «plus grande unité de transformation de marbre et de granit en Afrique», à partir de gisements se trouvant dans le bassin minier de Tamanrasset. Ce projet porte la signature du groupe des sociétés Hasnaoui (GSH), un opérateur bélabessien de renom et connu pour être un acteur important dans le domaine de la construction en Algérie. Selon des explications fournies hier par GSH, l’unité «TamStones» est située sur le site de la carrière géante de Sidi Ali Benyoub à Sidi Bel Abbès. Elle s’étend sur une superficie de 64 500 m² dont de 28 000 m² couvertes. Son coût de réalisation a atteint, selon la même source, 4 000 000 000 DA, et sa capacité de production nominale est de 10 000 m2/jour.

L’usine va générer 400 emplois directs dans une première phase, et plus de 1 000 indirects. Elle devra satisfaire en pierres ornementales et dalles de pierre la demande locale. Cependant, elle a été conçue pour approvisionner les marchés extérieurs, précise GSH. Les capacités de production de Tamstones devraient atteindre les 10 000 m² par jour en marbre et granit, selon Omar Hasnaoui, Directeur général du Groupe. L’exportation constituera un débouché important de ces volumes de production, indique-t-on.

