L’inauguration jeudi dernier du siège de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) et du guichet unique pour les grands projets et les investissements étrangers par le Premier ministre Aimene Benabderrahmane – des nouvelles structures créées à la faveur de la nouvelle loi sur l’investissement – constitue un signal fort aux investisseurs nationaux et étrangers.

Par Khaled Remouche

Devenues opérationnelles, elles signalent la mise en oeuvre de la nouvelle loi et de ses textes d’application. Elles annoncent en un mot le coup d’envoi d’une politique qui vise à dynamiser l’investissement local et international. L’Agence est chargée, rappelons-le, d’accompagner les investisseurs. Le guichet unique, ouvert au sein de l’agence, «est à compétence nationale en tant qu’interlocuteur unique dédié aux grands projets (à partir de 2 milliards de dinars) et aux investissements étrangers. Elle est chargée des missions d’accompagnement dans l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires à la concrétisation des grands projets d’investissement et des investissements étrangers.

Autre instrument destiné à faciliter l’investissement dans notre pays, la plateforme numérique de l’investisseur lancée officiellement par le Premier ministre. Sa «gestion est confiée à l’AAPI, permettant d’offrir toutes les informations nécessaires aux investisseurs sur les opportunités d’investissement en Algérie, l’offre foncière, les orientations et avantages et les procédures liées à l’investissement. La plateforme va permettre d’orienter, d’accompagner et de suivre les investissements depuis leur enregistrement, à la création de l’entreprise jusqu’à la réalisation du projet et son exploitation. Elle va accélérer le traitement et l’étude des dossiers des investisseurs par les administrations concernées. Et permettre aux investisseurs de suivre également l’évolution de leurs dossiers à distance et de garantir la transparence des démarches à entreprendre.»

En ce sens, le Premier ministre, dans une déclaration à l’issue de cette cérémonie d’inauguration, a souligné que l’AAPI et le guichet unique revêtent une importance extrême dans le domaine du soutien à l’économie nationale et aux investisseurs. Il a observé que l’acte d’investir ne se réduit pas au système réglementaire en matière d’investissement ni aux structures qui accompagnent les investisseurs, mais surtout à son côté opérationnel. «Ce n’est pas par une approche administrative qu’on gère l’économie. Désormais, la gestion de l’investissement se fera par une approche économique. Il n’est guère raisonnable que les ports et aéroports en Algérie travaillent huit heures par jour. Dans tous les pays, ces structures travaillent 24 heures sur 24», a-t-il ajouté avant de rappeler que le temps pour l’opérateur, l’exportateur, l’importateur qui importe la matière première correspond à de l’argent. Il s’agit de corriger cette mentalité. Le Premier ministre a à ce sujet indiqué que le gouvernement va accélérer les choses à brève échéance pour l’aménagement des ports de Mostaganem, de Bejaia, de Jen Jen, qui constitue un joyau pas bien exploité. «L’Algérie dispose de beaucoup d’infrastructures, mais qui ne sont pas bien exploitées», a-t-il ajouté. Le Premier ministre a affirmé, enfin, que l’Etat ne lésine pas sur les moyens pour accompagner et soutenir les investisseurs : il consacre 400 milliards de dinars dans son budget au titre des exonérations fiscales. n