Par Sihem Bounabi

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, hier, ses directives aux chargés de missions diplomatiques pour donner un nouveau souffle à la diplomatie algérienne avec, en priorité, la dynamisation de la diplomatie économique et la reconquête de la confiance de la diaspora algérienne.

Intervenant au deuxième jour des travaux de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes, organisée au Palais des Nations à Club-des-Pins (Alger), il a précisé à ce sujet que «l’objectif suprême est d’ériger nos missions diplomatiques en une force de proposition pour le soutien à la croissance économique, l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) et la promotion de la destination Algérie et de son rayonnement culturel sur les plans régional et international».

Afin d’atteindre cet objectif, le Premier ministre a donné des instructions afin de coordonner les efforts pour faire avancer l’économie nationale et mettre en évidence une image d’une «Algérie compétitive et attractive à l’étranger», souligne-t-il, en insistant sur le fait de mettre «l’intérêt économique national au centre du travail diplomatique, en accordant plus d’attention aux relations économiques, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales, par l’intermédiaire des missions diplomatiques, ambassades et consulats à l’étranger».

Pour cela, il a invité les chargés de missions diplomatiques à établir des liens avec les opérateurs économiques nationaux, afin de faire une expertise des capacités de production et d’exportation. Il s’agit également d’œuvrer à prendre en charge les préoccupations des entreprises algériennes et leur apporter un soutien efficace afin de les accompagner dans leur quête des marchés internationaux. Sur le même sujet, le Premier ministre a également mis en exergue l’importance de cibler les investissements étrangers qui créent des opportunités d’emplois. Il souligne à cet effet que l’une des priorités de l’action gouvernementale est l’instauration d’une coopération internationale basée sur des partenariats gagnant-gagnant qui sont en diapason avec les efforts nationaux pour la mise en place d’une économie nationale performante, créatrice de richesses et d’emplois, non dépendante de la rente pétrolière et ouverte à l’investissement étranger. Il insiste ainsi sur le fait que «nos missions diplomatiques sont appelées à mettre en place des bases de données économiques et commerciales et à élaborer des documents constamment mis à jour pour mieux répondre à la demande en matière de statistiques et d’indicateurs économiques sur les opportunités d’investissement et de partenariat», a-t-il ajouté.

Concernant le volet de la promotion du tourisme en Algérie, il a mis en exergue le rôle important des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à promouvoir la destination Algérie en tant que «destination touristique par excellence». Il a précisé que cette relance implique entre autres de «faciliter les mesures d’obtention du visa au profit des touristes étrangers, de diversifier l’offre touristique, d’œuvrer à la réalisation de pôles touristiques d’excellence conformes aux standards internationaux et d’encourager le recours aux formules attractives».



Reconquérir la confiance de la diaspora

Présenté comme la priorité des priorités du plan d’action du Président de la République, le Premier ministre a donné des instructions fermes aux ambassadeurs, consuls et consuls généraux pour la reconquête d’un climat de confiance avec la communauté algérienne installée à l’étranger.

Le Premier ministre, ministre des Finances a soulevé le rôle important de la communauté nationale à l’étranger dans le développement du pays, appelant les missions diplomatiques à prendre en charge les préoccupations de la diaspora, une catégorie qui compte notamment un grand nombre d’investisseurs, de compétences, de chercheurs et d’enseignants.

Il a précisé que les membres de la communauté algérienne, qui regroupe un nombre de plus en plus croissant de compétences, de chercheurs et d’enseignants de haut niveau, ont exprimé leur volonté d’apporter leur savoir-faire et assurer des formations de haut niveau en Algérie. De fait, il a insisté sur «l’impératif d’œuvrer au parachèvement du projet du portail électronique dédié aux compétences nationales établies à l’étranger, pour une meilleure contribution au développement des domaines scientifiques et techniques, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et de l’intelligence artificielle, ainsi que d’autres domaines de l’économie de la connaissance».

Concernant l’attractivité de l’Algérie en termes d’investissements et de transferts de fonds, le Premier ministre et ministre des Finances Aimène Benabderrahmane, s’est désolé que «l’Algérie ne bénéficie que très peu des transferts de fonds de la communauté algérienne à l’étranger», précisant que «l’Algérie bénéficie de seulement de 1,7 milliard de dollars par an». Le Premier ministre estime qu’il s’agit «d’une somme qui ne reflète pas les moyens de notre communauté à l’étranger».

Afin de démontrer le montant dérisoire des transferts de fonds de la diaspora algérienne, il cite les chiffres de la Banque mondiale qui souligne le montant du total des transferts de fonds dans le monde en 2019, qui «a atteint les 548 milliards de dollars». Il souligne également que ce montant a dépassé les investissements directs étrangers qui sont d’une valeur de 534 milliards de dollars et de loin l’aide publique au développement qui atteint 166 milliards. L’Inde est le premier pays bénéficiaire de l’envoi de fonds de la part de sa diaspora avec 83,1 milliards de dollars durant la même année, suivie par la Chine, avec 68 milliards de dollars. De même, le transfert de fonds vers les pays d’Afrique subsaharienne a atteint 44 milliards de dollars américains en 2019 et ce montant est en croissance constante. Le Premier ministre tient à mettre également en exergue que ces transferts d’argent ne se limitent pas seulement à répondre aux besoins des proches pour les soutenir financièrement mais de plus en plus de transferts de devises des expatriés vers leurs pays natals sont également destinés à soutenir des initiatives économiques notamment en investissant dans les petites et moyennes entreprises, d’où l’importance de reconquérir la confiance de la diaspora qui a un rôle important à jouer dans l’édification du plan de relance de l’économie algérienne .

Ainsi dans l’esprit d’entretenir des liens forts avec les Algériens installés à l’étranger , le Premier ministre a dressé une liste de mesures à suivre pour faciliter les investissements de la diaspora algérienne, dont le plus important est de créer un climat de confiance qui reste indispensable, par l’utilisation de la technologie comme moyen d’assurer la transparence lors de la mise en œuvre des projets d’investissements des expatriés. Il s’agit également de mettre à la disposition de la diaspora les expertises nécessaires pour clarifier les opportunités d’investissements en assurant un flux constant d’informations et d’idées novatrices.

Il s’agit également d’accompagner les expatriées algériennes en termes d’accès aux services et facilitations des procédures pour les opportunités d’affaires. Le Premier ministre a encore une fois insisté sur l’utilisation des technologies modernes, telles que les réseaux sociaux et des plateformes électroniques pour être à l’écoute des préoccupations des Algériens installés a l’étranger et répondre rapidement à leurs attentes.

Articles similaires