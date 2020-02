L’Algérie dispose d’un potentiel et des capacités lui permettant de remporter la bataille de l’édification et du développement. L’anniversaire du 24 février rappelle chaque fois cette réalité et à chaque fois suscite l’inévitable désillusion. Avec ses atouts humains et naturels, l’Algérie dispose de tous les attributs pour remporter haut la main cette bataille. Mais elle n’arrive toujours pas à se replacer dans un mouvement vertueux de reconstruction. L’Algérie qui ambitionne de faire partie du club des pays émergents accuse des retards à des niveaux divers qui pourraient compliquer l’ambitieuse évolution. L’Algérie dispose pourtant de moyens humains et de ressources naturelles pour être une puissance économique régionale importante. Et ce de l’avis des spécialistes et des observateurs les plus avisés. Seulement entre les potentialités et la réalité du terrain, il y a comme un décalage. Une impression de panne permanente qui suscite contrariétés et regrets chez les citoyens. Les jeunes qui sortent depuis une année dans la rue revendiquant le véritable changement sont irrémédiablement en attente. Ne pas leur donner de réponses palpables, c’est accentuer le risque. Il est évident que l’on ne saurait entamer le processus du développement sans l’un des principaux atouts, les jeunes. Et sans améliorer le rapport qu’ils ont avec leurs pays. L’avenir et son développement ne pourront évidemment pas se faire sans eux. Certes beaucoup de réalisations ont été accomplies. A l’image des infrastructures visibles, autant de biens arrachés à une mauvaise gouvernance dont il faudrait nécessairement se débarrasser.

Aujourd’hui, il y a comme une difficulté à inscrire les objectifs dans un changement vertueux de longue haleine. La baisse du niveau de la qualité de l’enseignement, l’incompétence assumée de l’encadrement tendent à se banaliser dans un pays qui détient des avantages qui font rêver ailleurs. Il reste impératif de revenir aux fondamentaux. Moraliser l’économie et revenir à la rigueur sont un passage irrémédiable pour tout processus ambitionnant le développement.