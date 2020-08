Cristiano Ronaldo a publié un post sur son compte Instagram qui met un terme aux spéculations sur un éventuel départ de la Juventus Turin. L’attaquant portugais a clairement laissé entendre qu’il allait enchaîner une troisième saison avec la Vieille Dame. L’histoire d’amour entre Cristiano Ronaldo et la Juve va se poursuivre. C’est ce que la star portugaise a indiqué sur son compte Instagram dimanche soir, écartant au passage d’éventuelles rumeurs de transfert. « Heureux d’avoir remporté les deux derniers des neuf titres consécutifs de la Juventus en Serie A, a écrit CR7. Cela peut sembler facile mais ça ne l’est pas. Année après année, avec talent, dévouement et en travaillant dur, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleurs qu’avant. C’est parti pour mon troisième ! »



Prêt pour la C1

Cristiano Ronaldo, 35 ans, avait quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin à l’été 2018, pour un montant estimé à 105 millions d’euros. Sacré meilleur joueur de Serie A dès sa première année turinoise, le Portugais a joué un rôle déterminant dans la quête du titre national cette saison avec 31 buts en 33 matches de championnat.

Laissé au repos lors du dernier match de Serie A perdu face à Cagliari, CR7 a été préservé en vue de la rencontre face Lyon en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Le club piémontais a rendez-vous avec l’OL le 8 août à l’Allianz Stadium pour tenter de renverser une situation compromise après sa défaite dans le Rhône à l’aller. Il comptera beaucoup sur star pour y parvenir. Et Ronaldo n’a pas manqué de rappeler son implication totale avec ce message.n

Articles similaires