Cauchemardesque, c’est comme ça qu’on peut qualifier la tournure que prend la seconde saison du « comeback » de Cristiano Ronaldo à Manchester United, club où il a explosé au grand monde. Erik ten Hag, entraîneur du club depuis cet été, a eu un management absurde avec l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Après lui avoir promis une place dans son projet, le driver n’a pas su trouver la façon idéale de gérer un footballeur à l’égo hors-du-commun comme sa carrière. Et ça a fini par péter. Analyse.

Par Mohamed Touileb

Mercredi, CR7 rentrait aux vestiaires avant la fin du match des Red Devils face à Tottenham Hotspurs (succès 2-0). Même si l’équipe menait 2 buts à 0, ten Hag n’a pas jugé utile d’incorporer le quintuple Ballon d‘Or pour qu’il engrange des minutes. Enfin si. Il a voulu le faire jouer mais c’était pour les 5 dernières minutes. Chose que le quadruple soulier d’Or n’a pas acceptée.

Le mental d’acier a lâché

Certainement, le légendaire ailier du Théâtre des rêves était touché dans son amour propre car il avait passé toute la seconde mi-temps à s’échauffer pour pouvoir entrer sur la pelouse et essayer de marquer et emmagasiner une confiance que son driver ne lui accordait pas trop. Le refus d’entrer en jeu tardivement dans le match était compréhensible et, pour la première fois, le Lusitanien a vu ses nerfs -pourtant solides tout au long des 20 dernières années- (le) lâcher. « J’ai commencé très jeune. Les exemples des joueurs plus âgés et expérimentés ont toujours été très importants pour moi. Pour cette raison, plus tard, j’ai toujours essayé d’être un exemple moi-même pour les jeunes joueurs qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible, et parfois le feu de l’action prend le dessus », avait réagi l’ancien sociétaire du Real Madrid et de la Juventus Turin.

C’était dans la foulée de la décision de l’écarter du groupe professionnel et l’envoyer s’entraîner avec la réserve. En agissant ainsi, ten Hag a voulu marquer le territoire et asseoir son autorité. Mais il a fait du buteur historique de la Ligue des Champions UEFA son dindon de la farce. Cela semble comme un raccourci maladroit pour un technicien qui se permet de flinguer une arme de destruction massive pour les adversaires. Pourtant, il n’est que 5e de la Premier League et se permet de sur-célébrer un succès contre des « Spurs » que Cristiano Ronaldo avait battu à lui seul en mars dernier et à l’extérieur.

Promesses non-tenues

Là, il n’est pas question de mettre CR7 par-dessus l’institution mais de savoir gérer un cas à part sans que cela parte en vrille. Et dans ce dossier, ten Hag a failli. D’autant plus qu’il avait assuré, en début de saison, que le natif de Madère avait une place dans ses plans pour l’exercice. Certes, le capitaine du Portugal n’a pas fait la préparation. Cependant, tout au long des premiers mois, il était resté sur le banc sans faire trop de vagues. Et cela n’est pas une concession facile à faire pour un athlète qui aime la compétition. Qui en est obsédé même.

Aujourd’hui, à 37 ans, à l’aube de la Coupe du Monde 2022, Cristiano Ronaldo doit traverser cette grosse averse. Dans son communiqué pour réagir à sa mise à l’écart, il a donné l’impression de savoir comment retrouver de la clarté.

Un changement de club en janvier est évoqué dans médias. Toutefois, il n’est pas exclu que les choses rentrent dans l’ordre tant le concerné a donné l’impression de vouloir continuer à porter les couleurs des Mancuniens. Affaire à suivre. n