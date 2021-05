Cristiano Ronaldo, qui a terminé meilleur buteur de la Serie A avec la Juventus cette saison (29 réalisations), est devenu le premier jouer à remporter cette distinction en Angleterre, Espagne et Italie. S’il n’a pas joué lors de la large victoire de la Juventus Turin à Bologne (4-1), ce dimanche soir, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a quand même terminé meilleur buteur de la Serie A, avec 29 buts. Il devance Romelu Lukaku (24 avec l’Inter) et Luis Muriel (22 avec l’Atalanta). C’est la première fois que « CR7 » s’adjuge cette distinction, étant donné qu’il avait été devancé par Fabio Quagliarella en 2018-2019 et Ciro Immobile en 2019-2020. Il devient ainsi le premier joueur à avoir remporté cette distinction en Italie, Espagne (avec le Real Madrid) et Angleterre (Manchester United). Par ailleurs, Ronaldo est le premier joueur de la Juventus à être meilleur buteur de Serie A depuis Alessandro Del Piero, en 2007-2008. Soit treize ans.



Pas sur la liste des « intransférables » de la Juve

Par ailleurs, dimanche, sur la pelouse de Bologne, la Juventus de Turin a décroché son ticket pour la prochaine Ligue des champions en s’imposant largement (1-4). Malgré la qualification en C1 la saison prochaine, il est probable que le club Bianconero procédera à un profond remaniement d’effectif.

Selon la presse italienne relayée par Mundo Deportivo, six joueurs seulement ont été déclarés intransférables : Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci, Dejan Kulusevski et enfin Danilo. Un grand absent demeure dans cette liste, il s’agit de Cristiano Ronaldo. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le Portugais ne serait pas retenu en cas d’offre satisfaisante car son départ permettrait d’alléger considérablement la masse salariale turinoise.

D’autres cadres sont également déclarés « transférables », c’est le cas par exemple d’Adrien Rabiot, de Merih Demiral, d’Aaron Ramsey ou encore de Federico Bernadeschi.

Si Andrea Pirlo n’est pas certain de s’asseoir sur le banc de la Juventus la saison prochaine, lui ou son successeur pourraient se passer des services de Cristiano Ronaldo. A voir maintenant, si un club se positionnera sur CR7, alors que la plupart des écuries professionnelles, ont enregistré d’énormes pertes, à cause de la pandémie de Covid-19. n

