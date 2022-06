Mardi soir, il n’y a pas que l’Angleterre qui a subi une humiliation face à la Hongrie (4-0). Terrassée 5 buts à 2 par l’Allemagne, l’Italie a vécu un calvaire. Et encore une fois, son gardien a mordu la poussière, coupable d’une nouvelle erreur de dégagement. Le groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations est un véritable spectacle. Surnommé le groupe de la mort (Allemagne, Italie, Angleterre, Hongrie), il nous encore offert une soirée riche en surprises. Ce matin, après quatre journées, c’est bien la Hongrie qui pointe en tête (7 points), notamment grâce à son éclatant succès en Angleterre (0-4).

Juste derrière, l’Allemagne (6 points) et l’Italie (5 points). Pour les champions d’Europe transalpins, le Final Four reste accessible. Mais hier, ils ont vécu une soirée cauchemardesque, à l’instar de Three Lions. Menée 5 buts à 0 à la 69e minute, l’Italie a été humiliée, même si Gnonto et Bastoni ont « sauvé l’honneur » en fin de match. 5-2, ça fait tache, deux semaines seulement après le cinglant 3-0 infligé par l’Argentine lors de la Finalissima. Une soirée très compliquée, notamment pour Gianluigi Donnarumma. Pendant que son concurrent parisien Keylor Navas célébrait la qualification du Costa Rica pour le Mondial, le portier italien a sombré. Capitaine de la Nazionale, Donnarumma a eu des mots durs à l’heure d’analyser la rencontre au micro de la RAI.

Donnarumma s’agace

« Nous sommes en colère, il n’y a pas d’excuses. Maintenant, rentrons au vestiaire, regardons-nous en face et repartons pour prouver que nous ne sommes pas ceux-là. Ce soir, on a tout raté, il y avait peut-être même un peu de fatigue après cinq matchs en vingt jours en fin de saison, mais on ne veut pas d’excuse. Nous sommes vraiment désolés pour les fans, pour ce qu’ils ont vu. Ce n’est pas bon, on va tout analyser et recommencer. » Mais si Donnarumma avait la tête des mauvais jours, c’est aussi à cause de son erreur. L’ancien pensionnaire de l’AC Milan a en effet été coupable d’une nouvelle erreur de dégagement à l’origine du cinquième but allemand. De quoi lui rappeler les démons de Madrid. D’ailleurs, Donnarumma s’est montré un brin agacé lorsque la journaliste de la RAI a tenté de lui remémorer sa boulette madrilène.

« Mon erreur ? Nous avons tous fait des erreurs, j’aurais pu dégager le ballon. Après les erreurs, nous grandissons. Maintenant, regardons-nous les uns les autres, reposons-nous et recommençons. Encore une erreur de ma part ? Quand est-ce arrivé la première fois ? Après une faute contre le Real ? Si vous voulez faire de la polémique… Pas de problème, en tant que capitaine, j’assume et j’avance la tête haute. » Ambiance… n

