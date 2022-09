Par Mohamed Touileb

Il a quitté la pelouse en larmes. Stupéfait par la décision de l’arbitre de l’exclure lors de l’explication de son club le FC Metz avec l’EA Guingamp à domicile pour le compte de la 7e journée de Ligue 2 BKT. Un fait de jeu qui a gâché son retour à la compétition après avoir écopé de 3 matchs de suspension suite à une antécédente expulsion face à Laval. Alexandre Oukidja a réagi à la décision de Pierre Gaillouste et décrypté sa sortie qui lui a valu le controversé carton rouge.

Certes, sur les images, on voit qu’il y a eu un léger contact entre le portier algérien et l’attaquant adverse. Mais ce n’était rien de très dangereux. Ainsi, le dernier rempart des Grenats raconte son intervention. « Je reste les yeux rivés sur le ballon. Je ne vois absolument pas Livolant ni mon défenseur. J’avais pour seul objectif de récupérer le ballon. Après, sur mon saut, on voit que mon pied touche son épaule. Mais on voit bien sur le geste que je le retire tout de suite. Et après c’est l’incompréhension totale », décrypte-t-il.



Il espère que la Ligue ne sera pas sévère avec lui

Dans sa plaidoirie, l’international algérien ajoute : « je vois l’arbitre signaler le point de pénalty. Je vois le rouge et je me dis «où je suis? C’est un cauchemar. On n’a pas besoin de ça en ce moment»». Avant de quitter la pelouse du stade Saint-Symphorien, le portier de 34 ans était en larmes. « Pourquoi un rouge pratiquement pour rien. Au début, j’ai de l’incompréhension et après il y a eu de la tristesse parce que j’aime ce club du FC Metz, j’aime ses supporters et je veux faire les bonnes choses pour que le club puisse atteindre ses objectifs. Dans mon malheur, il se passe ce qui se passe », note-t-il.

En définitif, le gardien messin espère que la Ligue se rende compte de l’injustice et l’acquitte. « Il faut prendre du recul. Il faut analyser les images. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose. J’espère que la Ligue sera clémente envers mois et puis c’est tout », implore-t-il. Pour rappel, un rouge direct vaut généralement entre 2 et 5 matchs de suspension. Oukidja pourrait n’en écoper que d’une seule rencontre voire deux si l’appel du FC Metz aboutit.



Son entraîneur enrage contre le referee

Par ailleurs, on entraîneur László Bölöni était fou de rage contre l’arbitre Pierre Gaillouste et l’a détruit en conférence de presse d’après-match. Pour le coach messin, Oukidja « est expulsé pour rien du tout, zéro erreur, et il va prendre quatre matchs, ou cinq… Et celui-là (l’arbitre), il va être à la maison, tranquille ». Le driver de 69 ans était rouge de colère. Et il a littéralement démonté le referee de la partie. « Le Monsieur qui était là-bas, je ne veux pas l’appeler arbitre, il a fait son show. Malheureusement, il fausse non seulement le résultat, mais aussi le travail de beaucoup de gens », a-t-il tempêté.

Le club devrait interjeter un appel

Par ailleurs, le technicien en chef du FC Metz estime que « le deuxième penalty et l’exclusion (d’Oukidja)… C’est «no Comment»». László Bölöni ne s’est pas arrêté là et a lâché : « prends ton sifflet et mets-le quelque part, qu’on ne le revoie pas, et oublie-le. Je ne veux pas défendre impérativement mon équipe mais à la 20e minute il y a 3-0, même si on n’aurait peut-être pas gagné ; si tu es arbitre, tu as un peu de pédagogie dans ta tête… Si je regrette l’absence de VAR en Ligue 2 ? Ah oui, énormément, bien sûr. C’est dommage, surtout quand on voit ce qu’il se passe dans le football français ».

Fort probablement, le club devrait faire appel pour la sanction à l’encontre du keeper des Fennecs. Un rouge direct vaut généralement entre 2 et 5 matchs selon la gravité des faits et la récidive. Oukidja compte 6 capes avec l’Algérie et 17 présences dans les différents stages depuis sa première à l’occasion de la date FIFA de mars 2019. n

