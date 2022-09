PAR INES DALI

L’Algérie est classée à la 3e place sur 53 pays à l’échelle africaine dans la nouvelle édition du rapport annuel 2021/2022 sur le classement mondial des pays selon l’indice de développement humain (IDH), publié jeudi par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Avec un indice de 0,745, l’Algérie est classée dans la catégorie dite à IDH «élevé», selon ce rapport intitulé «Temps incertains, vies bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation». En première position en Afrique, on retrouve l’île Maurice qui se classe parmi les IDH «très élevé», suivie par les Seychelles dont l’IDH est le même que celui de l’Algérie, «élevé».

A l’échelle mondiale, l’Algérie est classée au 91e rang sur 191 pays notés. L’île Maurice occupe la 63e place mondiale et les Seychelles la 72e. En matière d’IDH, l’Algérie devance l’Egypte (97e), la Tunisie (97e), l’Afrique du Sud (109e). Ces pays sont classés dans la catégorie à IDH «élevé». L’Algérie a également devancé le Maroc (123e) classé dans la catégorie à IDH «moyen». L’IDH évalue la santé, l’éducation et le niveau de vie d’une nation. Ainsi, un seul pays africain est classé dans la catégorie à IDH «très élevé», tandis que sept autres sont dans la catégorie à IDH «élevés», 17 sont dans la catégorie à IDH «moyen», et 28 des pays africains étudiés dans le rapport se classent dans la catégorie à IDH «faible». Seule la Somalie n’est pas évaluée dans le rapport du PNUD.

Le Soudan du Sud, le Tchad, le Niger, la République centrafricaine et le Burundi, le Mali, le Mozambique et le Burkina Faso, viennent en bas du tableau et sont classés dans la catégorie des IDH «faible».

Selon le PNUD, 59% des pays ayant un IDH faible ou moyen, dont plusieurs en Afrique, ont vu leurs performances en matière d’IDH décliner entre 2020 et 2021. Ces chiffres descendent à 61% pour les pays ayant un IDH élevé et à seulement 33% pour ceux ayant un IDH très élevé. Bien qu’en 2021, l’institution ait noté une certaine reprise au niveau mondial, elle a été partielle et inégale. La plupart des pays à IDH «très élevé» ont enregistré des améliorations, tandis que la plupart des autres ont connu des baisses continues.

A l’échelle mondiale, on retrouve la Suisse à la tête du classement. Elle est suivie par la Norvège classée 2e et l’Islande classée 3e.



Ces pays sont classés dans la catégorie à IDH «très élevé».



90% des pays ont vu leur IDH baisser

«Le retour en arrière peut devenir plus soudain ou plus fréquent, ou les deux ; il est déjà devenu évident pendant la pandémie de Covid-19.

Pour la première fois dans l’histoire, la valeur de l’IDH mondial a baissé, ramenant le monde à l’époque juste après l’adoption du programme 2030 pour le développement durable et de l’accord de Paris», a indiqué l’institution. Et d’ajouter : «Chaque année, quelques pays connaissent des baisses de leur IDH respectif.

Cependant, 90% des pays ont vu leur IDH baisser en 2020 ou en 2021, ce qui dépasse de loin le nombre de pays qui ont connu une inversion de tendance à la suite de la crise financière mondiale». L’Amérique latine, les Caraïbes, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud ont été particulièrement touchées, selon le PNUD. Il commente que le développement humain est retombé à ses niveaux de 2016, en annulant une grande partie des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable.

Il a expliqué qu’un ensemble «d’incertitudes s’accumulent et interagissent pour perturber la vie de manière inédite», tout en mentionnant que «les deux dernières années ont eu un impact dévastateur pour des milliards de personnes dans le monde, lorsque des crises comme la Covd-19 et la crise en Ukraine se sont succédé et ont interagi avec des changements sociaux et économiques radicaux, des changements planétaires dangereux et une aggravation de la polarisation».

«Le monde vacille de crise en crise, piégé dans un cycle de lutte contre les incendies et incapable de s’attaquer à l’origine des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Sans un changement radical de cap, nous risquons d’avoir à supporter encore davantage de privations et d’injustices», a également relevé le PNUD, en faisant observer que certains pays commencent à se remettre sur pied, mais la reprise demeure inégale et partielle, et creuse encore les inégalités en matière de développement humain. Pour tracer une nouvelle voie au développement humain, le PNUD recommande de mettre en œuvre «des politiques axées sur l’investissement des énergies renouvelables, la préparation aux pandémies et l’assurance, notamment de la protection sociale pour préparer les sociétés aux aléas d’un monde incertain».

