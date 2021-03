Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, jeudi, un message du Président du Conseil d’Etat, Premier ministre de la République populaire de Chine, Li Keqians, dans lequel il a exprimé notamment la volonté de son pays de poursuivre la coopération bilatérale avec l’Algérie dans le domaine de la vaccination contre la pandémie du Covid-19 ainsi que le développement du partenariat stratégique global entre les deux pays, indique un communiqué des services du Premier ministre. « Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad a reçu, ce jour 18 mars 2021, un message de M. Li Keqiang, Président du Conseil d’Etat, Premier ministre de la République populaire de Chine, dans lequel il exprime la volonté de son pays de poursuivre la coopération bilatérale avec l’Algérie dans le domaine de la vaccination contre la pandémie du Covid-19 », précise le communiqué. Dans son message, « le Premier ministre chinois s’est félicité de la qualité des liens historiques profonds qui unissent l’Algérie et la Chine, rappelant, à cet égard, le rôle historique et important de l’Algérie dans la récupération par la République populaire de Chine de son siège aux Nations Unies, dont le cinquantième anniversaire est célébré cette année », ajoute la même source. Par ailleurs, M. Li Keqiang a « réitéré le plus grand intérêt que le gouvernement chinois attache au renforcement des relations bilatérales et au développement du partenariat stratégique global entre les deux pays », souligne le communiqué.

