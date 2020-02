Invité par l’Institut français d’Algérie, le pianiste français Simon Ghraïchy, d’origine mexicaine et libanaise, devenu une figure incontournable de la scène classique, entamera, dès aujourd’hui, une tournée en Algérie qui débutera dans la ville de Tlemcen et se poursuivra dans les prochains jours dans les villes d’Alger, de Constantine et d’Annaba.

La tournée de Simon Ghraïchy, véritable virtuose de piano et du répertoire classique, qu’il a réussi à sublimer avec ses influences musicales orientales et latines, débutera à Tlemcen, le 18 février à 18H à l’Institut français. Le jeudi 20 février, à 19H30, l’artiste sera présent dans un cadre exceptionnel à la basilique Notre Dame d’Afrique d’Alger. Pour assister à ce concert exceptionnel, envoyer un mail de réservation à l’adresse recitalpiano2020.alger@if-algerie.com

Simon Ghraïchy poursuivra sa tournée le 22 février à 18H, à l’Institut français de Constantine. Pour assister au concert de Constantine, c’est aussi sur réservation par email à evenement.constantine@if-algerie.com.

La ville d’Annaba clôturera cette tournée exceptionnelle de pianiste classique, le dimanche 23 février à 18H à la basilique Saint-Augustin. Pour y assister, reservation.annaba@if-algerie.com.

Sur le site officiel de l’IFA, il est précisé que le pianiste Simon Ghraichy, Français d’origine mexicaine et libanaise, est respecté par ses pairs pour sa virtuosité irréprochable et ses partis pris musicaux tranchés. Il a su également conquérir de nouveaux publics grâce à son charisme et sa personnalité décomplexée. Dès lors, des salles prestigieuses telles que le Théâtre des Champs-Elysées, le Carnegie Hall ou la Philharmonie de Berlin ont vu la moyenne d’âge de leurs spectateurs baisser drastiquement lors de ses derniers concerts. Elève des grands virtuoses Michel Béroff et Daria Hovora au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (CNSMDP) et de Tuija Hakkila at the Sibelius Academy in Helsinki, sa carrière prit un essor en 2010, suite à la publication du critique musical du Wall Street Journal Robert Hugues ayant particulièrement apprécié son interprétation des réminiscences de « Don Juan » de Franz Liszt.

Simon Ghraichy se produit en récital solo, avec des orchestres et en musique de chambre dans les salles les plus prestigieuses aux quatre coins du monde, le Carnegie Hall de New York, le Kennedy Center de Washington DC, l’Opéra Royal de Versailles, la Philharmonie de Berlin, mais aussi dans les opéras au Pérou, à Bogota, au Pays-Bas, en Norvège, en Australie, au Mexique, à Cuba, au Brésil, en Egypte…

Il est aussi l’invité de nombreux festivals tels que le Bard Music Festival à New York, le Festival international de Baalbeck, au Liban, et le Festival d’Aix-en-Provence.

En 2016, Simon Ghraichy a signé un contrat d’exclusivité avec le prestigieux label Deutsche Grammophon. Son album « Héritages », sorti au Théâtre des Champs-Elysées le 4 mars 2017, sous le label jaune, a été plébiscité par toute la presse. La discographie de Simon Ghraichy inclut également un enregistrement de la Sonate en si mineur de Liszt, des Kreisleriana de Schumann ainsi qu’un premier album dédié intégralement aux paraphrases et transcriptions de Franz Liszt. <