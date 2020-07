Les cours du brut ont été marqués par un léger repli à la fin de la semaine. Vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a fini à 43,14 dollars à Londres, en baisse de 0,5% ou 23 cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour le mois d’août a abandonné 0,4% ou 16 cents, à 40,59 dollars. Hier, samedi, à la fermeture des marchés, le Brent était à 43, 12 dollars tandis que le WIT était 40,59 dollars.

Sur la semaine, le Brent a cédé 0,2%, tandis que le WTI a grappillé 0,1%, selon les analystes qui avancent deux explications importantes, l’incertitude des investissements et de la demande énergétique face à l’inconnue de la pandémie de la Covid-19 et «l’assimilation sans incident par les marchés de l’augmentation imminente de la production de l’Opep+».

Attendu par le marché, ce virage n’a pas provoqué de soubresauts sur les cours, en effet, et la stratégie de l’Opep+ s’est avérée jusqu’ici payante : le cours du Brent est remonté à près de 43 dollars le baril après avoir chuté à un plus bas depuis plus de 20 ans en avril dernier, à moins de 16 dollars le baril. Un niveau qui a même permis à certains producteurs de brut américain de redémarrer leur activité, relèvent des experts.

Toutefois, «l’offre de pétrole devrait rester supérieure à la demande jusqu’à la fin de l’année 2020», indiquent les analystes de Rystad qui estiment que les prix du Brent devraient se limiter à un niveau proche de 40 dollars le baril d’ici à la fin de l’année. Une estimation que le ministre algérien de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a déclaré partager, en fin de semaine dernière.

Il reste que la reprise reste donc fragile et une nouvelle vague de contamination au nouveau coronavirus aux Etats-Unis ou dans d’autres marchés clefs pourrait à nouveau tout bousculer. «Si une seconde vague se matérialise aux Etats-Unis mais surtout sur les marchés clefs de l’Opep, en Inde, en Chine ou en Corée du Sud, l’organisation pourrait devoir changer ses plans», estime Louise Dickson analyste chez Rystad Energy.

