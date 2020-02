Fin de la grève du personnel navigant commercial d’Air Algérie. Après quatre jours de débrayage, du lundi au jeudi, les stewards et hôtesses de la compagnie nationale ont repris le travail hier, a fait savoir son porte-parole Amine Andaloussi, soulignant que la décision du PNC a permis «la reprise des vols».

L’arrêt de la grève ne fait cependant pas suite à un accord entre le Syndicat national du personnel navigant commercial algérien (SNPNCA), mais a été provoqué par les remarques faites la veille par le Président de la République à l’encontre de ce mouvement ayant laissé cloué au sol plusieurs avions d’Air Algérie, non sans pénaliser lourdement des centaines de voyageurs, notamment ceux dont les vols étaient programmés entre lundi et jeudi.

En effet, «l’arrêt de la grève fait suite aux déclarations du Président de la République Abdelmadjid Tebboune et en réponse à l’appel du ministère des Travaux publics au respect de la décision de justice et à l’arrêt immédiat de ce mouvement de protestation», a expliqué M. Andaloussi.

Lors de sa rencontre périodique avec les médias nationaux, jeudi, le chef de l’Etat s’est exprimé sur les grèves qui secouent ces derniers jours la scène sociale du pays. Dans le cas du débrayage d’Air Algérie, le chef de l’Etat l’a carrément classé parmi «les grèves qui ternissent l’image du pays, nuisent aux citoyens et entravent leurs affaires». Dans le même sens de la critique, il n’a pas hésité à en vouloir à «ceux qui déclenchent des grèves par SMS une demi-heure à l’avance», rappelant que la loi exige un préavis et la précision des motifs afin de favoriser l’ouverture de négociations pour trouver des solutions.

A cet effet, M. Tebboune a appelé à «la non-dilution du rôle syndical», réaffirmant que «le timing de ces grèves n’est pas innocent. J’ai 50 ans d’expérience dans la gestion et on ne peut pas me convaincre du contraire», a-t-il ajouté. «Celui qui veut régler les problèmes doit prendre l’initiative de trouver les solutions définitives. La grève anarchique est interdite dans certaines infrastructures publiques», a-t-il lancé précisant que «la grève doit être annoncée au préalable pour permettre aux compagnies aériennes ou aux aéroports de prendre leurs précautions comme celle d’informer les voyageurs». Le Président de la République a déploré cette situation qui «amène les citoyens, particulièrement les malades, à dormir à même le sol dans les aéroports suite à l’annulation de leurs vols».

Quelques heures avant le constat du chef de l’Etat, le ministre des Travaux publics avait appelé au «respect de la décision de justice qui a qualifié cette grève d’illégale et à la cessation immédiate de ce mouvement, en faisant prévaloir la sagesse et le dialogue».

Un dialogue qui n’a malheureusement pas pu avoir lieu, laissant les deux parties en conflit s’échanger des accusations. Alors qu’Air Algérie n’a cessé, durant les quatre jours de grève de soutenir qu’il était ouvert, le SNPNCA n’a, lui aussi, cessé de démentir et d’affirmer que la direction d’Air Algérie refusait de dialoguer. Des hostilités qui ont fait monter les tensions propres aux mouvements de protestation syndicats-entreprises, laissant s’exprimer une énième fois un bras de fer qui dure, alors que les négociations portant sur les revendications sociales du PNC ont été entamées depuis déjà 2017 entre la direction des ressources humaines d’Air Algérie et l’ensemble des partenaires sociaux (dont le SNPNCA) pour une démarche globale qui tienne compte de la situation financière de l’entreprise. Sauf que ces négociations n’ont, à ce jour, abouti à aucune décision concrète, faisant que la contestation sociale des PNC est restée en éveil, donnant lieu à des grèves cycliques, dont certaines sans préavis, à l’instar de celle qui a pris fin hier ou encore celle qui l’avait précédée le 30 janvier dernier, les stewards et les hôtesses du pavillon avaient observé un arrêt de travail de quelques heures avant de reprendre leur travail, non sans avoir cependant provoqué des retards dans les vols d’Air Algérie, alors que les dommages causés par le débrayage de la semaine dernière s’est fortement ressenti sur le programme de la compagnie nationale, à travers l’annulation de 40% de ses vols quotidiennement. Pendant ce temps, des centaines de passagers étaient bloqués dans de nombreux aéroports nationaux et internationaux desservis par Air Algérie dans une aune ambiance de tension et de malaise que la colère ne suffisait plus à exprimer.

Hier, les vols d’Air Algérie ont repris. Le temps est désormais à l’évaluation des dommages occasionnés par cette énième grève à l’équilibre financier d’une compagnie en difficultés d’envol. n

