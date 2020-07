Taoufik Makhloufi n’imaginait certainement pas se retrouver dans une situation pareille. Mais, à l’instar de nombreux de ses concitoyens, il est bloqué à l’étranger en raison du Coronavirus. La pandémie l’a empêché de regagner l’Algérie. Le demi-fondiste est obligé de rester à Johannesburg (Afrique du Sud). Vendredi, via un tweet, il a crié son désarroi. Un signal de détresse que le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi, a capté.

Cela fait trois mois que Taoufik Makhloufi (32 ans), potentiel médaillable pour les prochaines Olympiades à Tokyo (Japon), est bloqué à Johannesburg (Afrique du Sud). Une situation qui l’irrite sur les plans sportif et mental. Le triple médaillé olympique et vice-champion du monde du 1500m se sent délaissé et perd patience.

Le natif de Souk Ahras, qui s’y était rendu pour préparer ce qui serait certainement ses derniers Jeux Olympiques, n’imaginait sans doute pas que son séjour sud-africain allait durer autant. Cela fait plus de 3 mois que Taoufik Makhloufi est au Pays de Mandela. Contre son gré. Parce qu’il aurait souhaité être rapatrié dans son pays. Ce qui est le cas pour les athlètes étrangers avec lesquels il s’entraînait sous la houlette de Philippe Dupont.



« Je suis très près de la situation »

Aujourd’hui, il est livré à lui-même parce que son coach et les autres coureurs, dont le Français Pierre-Ambroise Bosse qui est l’un de ses concurrents directs sur 800m, ont pu revenir chez eux grâce à l’intervention énergique du ministère des sports français. Ils doivent même être en train de se réathlétiser sérieusement. C’est fort logiquement que le demi-fondiste ressente une certaine négligence de la part des Autorités algériennes en générale et les responsables du sport en particulier. A leur tête le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ainsi que la Fédération nationale d’athlétisme (FAA). Toutefois, samedi, la tutelle et l’instance ont réagi. « Je suis de très près la situation dans laquelle se trouve notre champion olympique Taoufik Makhloufi avec qui je suis en contact permanent ainsi que mon staff », a écrit Sid-Ali Khaldi, premier décideur au MJS sur son mur en indiquant que « pas plus tard qu’il y a quelques jours, je l’ai contacté pour m’enquérir de son confort et de ses conditions de séjour.»



Taoufik n’est pas le seul

Par ailleurs, le premier responsable du sport en Algérie a tenu à rappeler que d’autres sportifs algériens sont « bloqués également à l’étranger comme nos coureurs à Nairobi et nos nageurs à Montréal. En dépit de la situation sanitaire exceptionnelle et la suspension des vols aériens, l’Etat algérien continuera à faire son possible pour que ses athlètes soient rapatriés dès que les conditions le permettent.» En décrypté, il faudra, vraisemblablement, patienter encore pour rentrer à la maison. Par ailleurs, il faut savoir que contretemps vient logiquement se déteindre sur les prévisions préparatoires de celui qui s’était posé sur le sommet de l’Olympe du 1500m à Londres en 2012. En 2016, il était le seul à avoir ramené des médailles des Olympiades de Rio (Brésil) avec les deux titres de vice-champion sur 800m et 1500m. Avec trois médailles à son palmarès, il espérait logiquement terminer en apothéose cet été à Tokyo.



Préjudiciable pour les JO ?

A 32 ans, le 7e meilleur performeur de tous les temps sur 1500m sait que s’il ne s’entretient pas physiquement et mentalement dans des conditions optimales, cela pourrait l’empêcher d’être au top de sa forme pour les JO-2021 à Tokyo. Là, c’est les nerfs qui commencent à lâcher et ce n’est jamais bon pour un sportif de haut niveau. Le fait que le rendez-vous nippon soit décalé d’une année en raison du contexte sanitaire ne joue clairement pas en sa faveur. Et il le sait très bien. C’est pour cela que les décideurs devront l’aider à réajuster sa préparation psycho-athlétique afin qu’il ait les jambes au Pays du Soleil Levant. En d’autres termes, il n’est pas concevable de laisser un détenteur de l’Ordre du Mérite national au rang d’Ahid, qu’il a reçu le 21 octobre 2019, à l’abandon à des dizaines de milliers de km de chez lui. Pas la meilleure des prédispositions pour celui qui a pu briller lors des manifestations internationale et sauver la face d’un sport Dz minés par la négligence et le bricolage. n