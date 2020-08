Le verdict du procès du journaliste Khaled Drareni, et deux autres accusés, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche sera prononcé le 10 août prochain. C’est ce qu’a annoncé, ce lundi, peu avant 21h, le juge du tribunal de Sidi M’Hamed. Le procureur de la République avait requis quelques heures auparavant quatre ans de prison et une amende de 100.000 dinars à l’encontre du journaliste et deux autres accusés. Ils sont poursuivis pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l’unité nationale.

