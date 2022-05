Le transfert le plus attendu de ces dernières années est sur le point de connaître son dénouement. On parle ici bien évidemment du cas Kylian Mbappé. Pour Marca, plus aucun doute, le champion du monde français a dit «oui» au Real Madrid. L’accord est finalisé et l’officialisation est proche. Mais il faudra attendre encore un peu puisque comme l’explique AS sur sa Une, c’est «d’abord Paris puis Mbappé».

En référence évidemment à la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool le 28 mai prochain. Selon le quotidien espagnol, l’attaquant français prévoit de faire ses adieux au PSG la semaine prochaine. Au Real Madrid, Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé de l’histoire du club avec la clause libératoire la plus élevée du monde. À moins d’un invraisemblable retournement de situation, Kylian Mbappé sera donc un Madrilène la saison prochaine.



Lewandowski a rencontré Xavi

Le Barça prépare sa révolution et la première signature serait de taille puisque comme l’affiche fièrement le Mundo Deportivo sur sa Une, Lewandowski a dit «oui au Barça» ! Le Polonais a eu une discussion avec Xavi et serait désormais convaincu par le projet du club catalan. Au point de consentir une grosse baisse de salaire pour permettre à l’opération de se réaliser. Tout n’est pas encore bouclé cependant puisque le Barça doit encore se mettre d’accord avec le Bayern Munich. Dans ce dossier, le club catalan s’est fixé une limite de 35 millions d’euros. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le champion d’Allemagne de lâcher sa machine à buts.



La Juventus veut des recrues d’expériences

Une saison longue et éprouvante pour la Juventus. Hier, lors du dernier match de la saison à domicile, la Vielle Dame a tourné une page de son histoire en disant adieux à Giorgio Chiellini et Paulo Dybala. Un nouveau chapitre se prépare donc dans le Piémont. La Gazzetta dello Sport explique sur sa Une que les trois pistes prioritaires pour cet été sont Paul Pogba, Angel Di Maria et Ivan Perisic. Selon Tuttosport, ça chauffe d’ailleurs pour le retour de la Pioche à la Juve. De son côté, le Corriere dello Sport rajoute le nom de Gabriel, défenseur d’Arsenal. Des recrues d’expériences donc. n

