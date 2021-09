Avec pour objectif d’atteindre les 70% d’Algériens vaccinés contre la covid d’ici la fin de l’année en cours, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a donné, hier, le coup d’envoi officiel de la campagne nationale de vaccination qui s’étalera jusqu’au

11 septembre, lors d’une conférence

de presse qu’il a animée au siège du ministère.

Par Sihem Bounabi

Il affirmé, lors de cette conférence de presse, que «cette campagne de vaccination, qui vient d’être lancée et qui se poursuivra jusqu’au 11 septembre, nous permettra de manière efficace d’atteindre notre objectif tant attendu qui consiste à vacciner pas moins de 70 % d’Algériens d’ici la fin de l’année en cours».

Afin d’atteindre cet objectif, le ministre a souligné que tous les secteurs ministériels, la société civile et les partenaires sociaux seront impliqués pour relever ce défi avec succès. Abderrahmane Benbouzid a tenu à mettre en exergue que pour la réussite de cet objectif, «les secteurs ministériels, la société civile et le partenaire social qui ont déjà contribué, chacun dans son domaine, à lutter contre la pandémie, ont un grand rôle à jouer pour sa réussite». Il a insisté dans ce sillage sur l’importance de «la mobilisation du Gouvernement et du peuple algérien pour la réussite de cette campagne de vaccination et ce jusqu’à ce que nous atteignons un grand nombre de personnes vaccinées».

Dans cette optique, il a lancé un appel à tous les citoyens, âgés de plus de 18 ans, et surtout les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que les personnes ayant des maladies chroniques, à se faire vacciner au niveau des espaces mis à leur disposition à travers tout le pays. En rassurant que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour garantir le bon déroulement de cette opération de grande envergure.

Un enjeu d’autant plus important que le lancement de cette campagne nationale coïncide avec l’approche de la rentrée sociale et scolaire, le ministre de la Santé a affirmé qu’« à la veille de la rentrée scolaire, la seule manière de protéger les enfants qui sont de plus en plus touchés par la gravité de la contamination au coronavirus et que les adultes soient vaccinés». Ajoutant, qu’actuellement, il y a une intensification et une accélération de la campagne de vaccination du corps des enseignants que ce soit dans le secteur de l Education ou de l’Enseignement supérieur.

Le ministre de la Santé a tenu à souligner l’enjeu crucial de la réussite de cette campagne de vaccination afin d’anticiper les risques d’une 4e vague qui risque d’être aussi fatale que la 3e vague, qui a endeuillé l’Algérie et saturé les hôpitaux.

Lors de cette rencontre avec les médias et la presse nationale, le ministre de la Santé a tenu à rendre hommage au personnel du secteur de la santé. «L’armée blanche» qui a «relevé les défis et continue de lutter contre la pandémie, en dépit de toutes les difficultés que nous avons traversées durant la troisième vague de la pandémie».

Un argument de plus pour être solidaire avec le personnel de la santé à travers une adhésion populaire et massive à cette campagne de vaccination au niveau de tout le territoire national afin de permettre aux structures de santé de fonctionner de manière optimale en allégeant la pression dans les unités Covid.

Dans l’esprit de la mobilisation générale, le premier responsable du secteur de la santé a lancé un appel aux médias, télévisions, radios et presse écrite, de participer à la campagne de sensibilisation au vu de l’importance de la vaccination contre la Covid-19,en les appelant à jouer un «rôle positif au cours de cette campagne de vaccination, en sensibilisant le citoyen sur les risques du Coronavirus».

A propos de l’état des lieux de cette campagne de vaccination, le porte-parole du Comité de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a déclaré, hier, lors de la conférence de presse qu’il a animée à l’occasion de ce rendez- vous national pour la sensibilisation à la vaccination contre le coronavirus, que «8 millions de personnes ont été vaccinées depuis le début de l’année, dont 5 millions ont reçu une seule dose de vaccin anti-Covid-19».

Dr Djamel Fourar a également annoncé que le ministère de la Santé présentera quotidiennement les chiffres de la campagne nationale de la vaccination, précisant que l’«évaluation générale aura lieu le 11 septembre, dernier jour de la campagne nationale de la vaccination, baptisé le Big Day».

Il a, par ailleurs, souligné que pour le moment, l’Algérie privilégie la sensibilisation et l’incitation à la vaccination à travers la mobilisation de tous les secteurs que d’aller vers une obligation de la vaccination contre le coronavirus. n