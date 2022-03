Par Khaled Remouche

Le conflit en Ukraine projette de l’Algérie l’image d’un pays qui, en raison de ses ressources en hydrocarbures, s’en sort favorablement d’un contexte de crise économique planétaire. Les cours du pétrole sont au plus haut et caracolent au-dessus des 100 dollars. Ils renseignent sur un marché devenu favorable à notre économie, la moyenne des prix du baril algérien pourrait se situer, selon l’avis des experts, entre 95 et 100 dollars le premier trimestre 2022. La valeur du gaz, 60 dollars le million de BTU, est également à un seuil jamais atteint auparavant, tandis que l’exacerbation des relations entre les puissances occidentales et la Réussie dessinent des tendances de marché qu’aucun observateur n’a prédit la flambée.

Et pourtant ! Ce tableau fort rassurant est quelque peu brouillé par la réalité du marché énergétique auquel notre pays est soumis. L’Algérie, en effet, ne profite pas pleinement de la hausse vertigineuse des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux. La quasi-totalité des quantités de gaz exportées ne sont pas, par exemple, au prix spot, mais à des cours bien inférieurs fixés par des contrats dits à long terme, ramenés à une durée de 8 à 12 ans pour les plus gros contrats, contre 20 à 25 ans auparavant.

La capacité nationale d’exportation du GNL à des prix spot reste par ailleurs limitée, signalant que l’enjeu actuel est de savoir si, à la faveur de l’optimisation des opérations de maintenance et de rénovation notamment des complexes de liquéfaction plus anciens GL1 Z et GL2 Z, des quantités supplémentaires de GNL peuvent être mises sur le marché à l’export. Comment en est-on arrivé là? Au début de la seconde décennie 2000, il était question de lancer un nouveau complexe de GNL qui s’il avait été lancé en 2015 et 2016 serait opérationnel aujourd’hui. Ce qui aurait conduit aujourd’hui à dégager des quantités supplémentaires de GNL aux prix spot. Le projet est resté dans les tiroirs. L’une des raisons invoquées à cette époque a été le problème de volume. Le déclin de production du gisement de Hassi R’Mel a contribué à cette baisse de production de gaz. Le projet de boosting de Hassi R’Mel phase III a permis en partie de maintenir pendant une bonne période une production assez conséquente. Mais le rythme de consommation domestique de gaz, qui a connu une progression importante ces dernières années, a faussé les données. En d’autres termes, l’Algérie n’est pas encore à l’application d’un modèle de consommation énergétique rationnel seul à même de freiner le gaspillage de produits énergétiques et de maintenir les exportations de gaz et de pétrole à des niveaux plus importants de rentabilité en devises.

En ce qui concerne le volet agricole, le plus évident à constater, à partir du théâtre de guerre ukrainien et des dommages occasionnés à la filière céréales dont Kiev est l’un des champions mondiaux, est que l’Algérie demeure dangereusement hyper dépendante du blé importé de l’étranger. Ainsi, si le conflit en Europe orientale perdure, le risque d’un gap en matière d’approvisionnement en ces denrées de base risque de se poser. Gravement. Le pain risque de devenir cher avec le rappel douloureux que les énormes dépenses consacrées à l’investissement agricole depuis plus de dix dans la culture des céréales n’ont pas entièrement porté leurs fruits. Les rendements restent encore modestes, la production céréalière évolue en dents de scie et se trouve présentement soumise à l’aléa climatique.

Quelles solutions ? Elles existent, répondent les experts. La consommation du pain en semoule ou d’orge au lieu du pain en farine fabriqué à partir du blé tendre, devenu si cher sur les marchés internationaux, en est une. Pour un agronome interrogé par Reporters, l’orge est facile à cultiver en Algérie. Il peut parfaitement être substitué au maïs pour l’alimentation du bétail dont les importations sont en quantités importantes.. Il convient également de réduire la consommation de pain pour éviter le gaspillage, préconise-t-il encore. Mais la véritable solution reste la poursuite des investissements dans la céréaliculture avec, comme urgence, l’augmentation des rendements, l’augmentation des superficies consacrées à la filière, tout comme la réorientation vers la consommation du blé dur et de l’orge au lieu du blé tendre. n

