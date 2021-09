Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, s’est établi à plus de 74 dollars à la fin de la semaine en cours. Selon les données de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), publiées jeudi, «le panier de référence de l’OPEP de treize (13) bruts a progressé à 74,46 dollars le baril mercredi, contre 73,68 mardi dernier «. Cette hausse intervient dans un contexte d’amélioration des prix du brut au marché mondial, soutenus notamment par une réduction des stocks de brut aux Etats-Unis constatée par l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Mercredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a terminé à 76,19 dollars à Londres, en hausse de 2,40% ou 1,83 dollar par rapport à la clôture de mardi. Jeudi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 76,15 dollars à Londres, en baisse de 0,05% par rapport à la clôture de la veille. Il s’agit d’un niveau relativement élevé pour l’année, soutenu par les perspectives jugées solides de la demande américaine et une offre toujours diminuée dans Selon le dernier rapport mensuel de l’Opep, les pays membres ont produit 26,762 Mbj en août, contre 26,611 Mbj en juillet, en hausse de 151000 baril/jour. Quant à la demande mondiale de pétrole en 2022, elle devrait fortement croître, selon l’Opep, d’environ 4,2 mb/j, soit 0,9 mb/j plus élevé que l’évaluation du mois dernier. «La demande de pétrole en 2022 devrait atteindre 100,8 mb/j, dépassant les niveaux prépandémiques», avait souligné l’Organisation. Pour ce qui est de la demande de brut de l’OPEP en 2021, elle est révisée en hausse de 0,3 mb/j par rapport à l’évaluation du mois dernier pour s’établir à 27,7 mb/j, soit une augmentation de 4,9 mb/j par rapport à l’année précédente. En 2022, la demande de brut de l’OPEP est revue également à la hausse de 1,1 mb/j pour s’établir à 28,7 mb/j, soit environ 1,1 mb/j de plus qu’en 2021.

Articles similaires