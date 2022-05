Algérie Télécom et Algérie Poste informent leur aimable clientèle qu’à compter de ce mercredi, 11 mai 2022, il est possible d’effectuer le paiement en ligne, des abonnements internet et des factures de téléphone fixe, en utilisant l’application mobile « Baridimob ».

Désormais, les clients d’Algérie Télécom pourront procéder au rechargement Internet (ADSL, FIBRE et 4GLTE) ainsi qu’au paiement de leurs factures téléphoniques, via leur compte « Baridimob », rubrique « Paiement ». Pour ce faire, le client est invité à effectuer une mise à jour de ladite application mobile.

Ce nouveau mode de paiement tend à faciliter davantage le quotidien des clients en leur offrant un moyen de rechargement et paiement en ligne simple à utiliser et hautement sécurisé.

