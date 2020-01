Les avocats du bâtonnat de Sidi Bel Abbés ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la Cour de justice, en contestation contre l’impôt qui leur a été imposé par la loi de finances 2020.

Selon le bâtonnier, le système de taxes et d’impôts imposé aux avocats par la loi de finances 2020 est injuste et injustifié, expliquant que lors de la rencontre tenue entre ses trois collègues bâtonniers, lui et le représentant du ministre des finances en 2018, il a été convenu d’appliquer le système de la retenue à la source. Un système qui permet le paiement du même impôt par tous les avocats à travers le territoire national et à travers le monde, a-t-il précisé. Le bâtonnier de Sidi Bel Abbès a souligné qu’aucun de ses collègues n’est contre le paiement d’un impôt équitable, et qu’ils n’ont jamais tardé à honorer leurs redevances de 12% sur le chiffre d’affaires. « L’impôt forfaitaire était fixé suivant les affaires pénales, criminelles et administratives, rapporte-t-on. Les avocats outrés par d’autres frais des cotisations de la CASNOS, le loyer du local et autres frais, rejettent les taxes qui leur sont imposées et qui auront leur impact sur leur rendement.

