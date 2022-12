Pour remplacer Boualem Charef, qui a décidé de démissionner sous la pression, l’USM Alger a désigné Abdelhak Benchikha, surnommé « Le Général » sur le banc de l’USM Alger. Pour ce dernier, il y a urgence de résultats. D’ailleurs, il passera son premier test concret aujourd’hui (17h00) avec un déplacement périlleux chez l’US Biskra qui, tout comme les Algérois, a besoin des points de la victoire pour rester à l’abri de la zone rouge.

Par Mohamed Touileb

On ne peut clairement pas dire que Benchikha débarque dans un climat de sérénité même si les Usmistes viennent de renouer avec le succès après avoir battu le CS Constantine (2-1), deuxième du championnat, il y a quatre jours de cela.



Mission : accrocher le podium

Cette victoire intervenait après une série de 5 matchs sans victoire (3 nuls et 2 défaites) à laquelle Boualem Charef n’a pas survécu. Ainsi, malgré le fait d’avoir pris les 3 points contre les Constantinois, l’ancien adjoint de Rabah Saâdane en équipe nationale n’a pas voulu rester en poste. Et le Conseil d’administration (CA) des Unionistes a opté pour Benchikha afin qu’il prenne le relais.

Ce dernier a indiqué lundi que « mon objectif sera de terminer sur le podium en championnat et de réussir un parcours honorable en Coupe d’Afrique. Une mission qui s’annonce difficile, mais je suis un homme de défis, et c’est avec optimisme que je me lance dans cette aventure avec l’USMA ». Avec deux rencontres en retard, dont celle qui se jouera aujourd’hui, il y a moyen d’aller chercher, avant la fin de la phase ‘’aller‘’, la 3e place qu’occupe le MC Alger.



La trêve pour mettre quelque chose en place

En effet, le podium n’est qu’à 3 unités. C’est pour dire que Benchikha pourrait préparer la phase ‘’retour‘’ dans les meilleures dispositions si jamais il prend les 6 points virtuels qui restent en jeu. « Il reste deux matchs, puis ce sera la trêve, et je compte profiter de cet arrêt de la compétition pour mieux jauger les capacités de mes joueurs. Ce qui est très important, car c’est en fonction du constat qui sera fait que nous pourrons choisir la manière de jouer qui nous convient le mieux », a annoncé l’ex-driver du RS Berkane (Maroc).

Pour son retour en Algérie, où il a déjà été aux commandes du CA Bordj Bou Arréridj, le CR Belouizdad, le MC Alger et l’ES Sétif, le technicien de 59 ans aura pour mission de driver un team ambitieux et qui disposent des moyens financiers et humains pour jouer les premiers rôles sur le plan local. Désormais, il reste à savoir si sa formule sera recevable par les camarades de Chita.

En tout cas, le coach sait que, dans un premier temps, il devra s’adapter aux envies de ses joueurs avant de penser à imprégner ses convictions technico-tactiques. Les premières indications de cette collaboration, on les aura aujourd’hui après ce déplacement à Biskra qui reste tout de même périlleux.