par DANI RODRIK

Confrontée à des pressions venant de l’intérieur comme de l’extérieur, la profession économique s’améliore petit à petit. Sans grande surprise, la réaction populiste qui a balayé les démocraties avancées ces dernières années a produit une certaine tendance à l’introspection dans cette discipline. Après tout, l’austérité, les accords de libre-échange, la libéralisation financière et la déréglementation du marché du travail qui l’a provoquée reposaient sur les idées des économistes.

Mais la transformation va au-delà des préceptes de politique économique. Au sein de la discipline, on tient enfin compte des pratiques hiérarchiques et de la culture de séminaire agressive qui ont produit un environnement inhospitalier pour les femmes et les minorités. En 2019, une enquête réalisée par American Economic Association (AEA) a révélé que près de la moitié des femmes économistes se sentaient victimes de discrimination ou traitées de manière injuste en raison de leur sexe. Près d’un tiers des économistes non blancs se sont sentis traités injustement en raison de leur identité raciale ou ethnique. Ces manquements sont peut-être liés. Une profession qui est moins diversifiée et moins ouverte à différentes identités est plus susceptible de communiquer une pensée de groupe et de l’arrogance. Si elle entend produire des idées pour aider la société à parvenir à une prospérité inclusive, elle devra commencer par devenir elle-même plus inclusive.

Le nouveau visage de la discipline a été dévoilé lorsque l’AEA a tenu ses réunions annuelles à San Diego début janvier. Il y a eu de nombreux groupes de discussion du type habituel sur des sujets tels que la politique monétaire, la réglementation et la croissance économique. Mais un accent indubitablement différent a été mis sur les débats de cette année. Les séances qui ont laissé leur marque sur les débats et qui ont suscité le plus d’attention ont été celles qui ont poussé la profession vers de nouvelles directions. Il y a eu plus d’une douzaine de séances consacrées au genre et à la diversité, en particulier la conférence Richard T. Ely, donnée par Marianne Bertrand de l’Université de Chicago. Les réunions de l’AEA ont eu lieu dans le contexte de la publication du livre bouleversant d’Anne Case et Angus Deaton intitulé Deaths of Despair, qui a été présenté lors d’un comité spécial. Les recherches de Case et Deaton montrent comment un ensemble particulier d’idées économiques privilégiant le « marché libre », ainsi qu’une attention obsessionnelle accordée à certains indicateurs matériels tels que la productivité globale et le PIB, ont alimenté une épidémie de suicides, d’overdoses et d’alcoolisme au sein de la classe ouvrière américaine. Le capitalisme n’est plus à la hauteur et l’économie est, à tout le moins, complice. Un comité dénommé « Économie pour une prospérité inclusive » (EfIP), organisé par un réseau du même nom que je co-dirige, a discuté plusieurs volets de la nouvelle réflexion qui prend en charge la discipline. L’un d’entre eux est le besoin d’étendre l’attention des économistes, des niveaux de prospérité « moyens » vers les aspects distributifs et les dimensions non économiques qui sont tout aussi fondamentales pour le bien-être – comme la dignité, l’autonomie, la santé et les droits politiques. La façon dont les économistes parlent, par exemple, des accords commerciaux ou de la déréglementation peut certainement changer s’ils prennent au sérieux ces nouvelles considérations. Cela nécessitera de nouveaux indicateurs économiques. Une proposition qui ne répond qu’à une partie de la question consiste à permettre aux organismes publics de produire des comptes de répartition des revenus nationaux.

Comme l’ont fait valoir Samuel Bowles et Wendy Carlin dans un article présenté lors de la même session, chaque paradigme politique incarne un ensemble de valeurs éthiques – sur ce qu’implique une vie de qualité – ainsi qu’une opinion sur le fonctionnement de l’économie. Le néolibéralisme suppose des individus individualistes amoraux et un marché libre qui offre une efficacité, grâce à l’exécution des contrats et à une pénurie relative de défaillances du marché. Ce que nous devons trouver, d’après Bowles et Carlin, c’est un nouveau paradigme qui intègre des normes égalitaires, démocratiques et durables dans un modèle de l’économie telle qu’elle fonctionne réellement aujourd’hui. Ce paradigme placerait la communauté aux côtés de la dichotomie entre l’État et le marché et inclurait des politiques telles que l’impôt sur la fortune, un accès plus large à l’assurance pour réduire l’exposition aux risques, les droits du travail et d’expression en milieu professionnel, la réforme de la gouvernance d’entreprise et l’affaiblissement substantiel des « droits de propriété intellectuelle ».

Au cours de la même session, Luigi Zingales a reproché aux économistes d’avoir imposé leurs propres préférences au corps politique. Cela se produit parce que les économistes ont tendance à accorder une plus grande valeur à certains résultats (comme l’efficacité) qu’à d’autres (comme la répartition des revenus) et parce qu’ils sont victimes de la pensée de groupe et qu’ils fétichisent certains modèles économiques particuliers par rapport à d’autres. Une partie de la solution consiste à valoriser la diversité et à faire preuve d’une plus grande modestie.

Une autre partie, selon Zingales, consiste à accorder davantage d’attention à la recherche dans d’autres sciences sociales, en particulier en histoire, en sociologie et en science politique. Ce que toutes ces perspectives sous-tendent, c’est que l’économie doit être ouverte aux alternatives institutionnelles et à l’expérimentation institutionnelle. Favoriser une telle réflexion est l’un des principaux objectifs du réseau EfIP. La base institutionnelle d’une économie de marché est en grande partie indéterminée. Nous pouvons nous en tenir aux arrangements institutionnels qui soutiennent les privilèges et limitent les opportunités. Ou bien nous pouvons concevoir des institutions qui, selon les termes de Bowles et Carlin, sont compatibles avec la poursuite non seulement d’une abondance partagée, mais également d’un concept élargi de liberté.

Certaines méthodes empiriques – en particulier l’inférence causale – seront utiles, en ce qu’elles sont devenues beaucoup plus centrales pour la profession au cours des dernières décennies. C’est une très bonne chose dans la mesure où les preuves matérielles concrètes, avec tout le désordre nécessaire qu’elles impliquent, remplacent l’idéologie. Mais l’intérêt accordé aux preuves risque également de créer à son tour ses propres angles morts. Les preuves sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas ne peuvent être obtenues qu’à partir de l’expérience réelle. Nous manquons nécessairement de données sur des arrangements institutionnels alternatifs qui sont éloignés de notre réalité actuelle.

Le défi pour les économistes consiste à rester fidèles à leur empirisme sans évincer l’imagination nécessaire pour envisager les institutions de l’avenir, à la fois inclusives et capables de renforcer la liberté.

Articles similaires