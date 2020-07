Deux jours après avoir franchi la barre des 400 cas quotidiens confirmés au nouveaau coronavirus (Covid-19), l’Algérie semble se rapprocher inéluctablement des 500 cas par jour. Durant les dernières vingt-quatre heures, il a été enregistré, en effet, un nouveau record à 463 nouveaux cas confirmés, contre 441 la veille, 430 annoncés samedi et 385 vendredi, selon le bilan présenté, hier, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Quant au nombre de décès, il s’est établi à 7 durant les dernières vingt-quatre heures (contre 6 la veille), tandis que celui des guérisons a augmenté à 392 guérisons (contre 311 la veille), selon le même responsable, qui s’exprimait lors du point de presse quotidien consacré à la situation épidémique dans le pays.

Le nombre total des cas confirmés s’élève, ainsi, à 16.404, soit 37 cas pour 100.000 habitants, un taux qui a sensiblement augmenté si l’on considère qu’il était de seulement 23 cas pour 10.000 habitants il y a un mois seulement. L’Algérie compte un total de 959 décès depuis le début de la pandémie vers la fin de février dernier, tandis que le nombre des patients guéris est passé à 11.884, selon les précisions du Dr Fourar.

Comme à l’accoutumée, ce sont encore les personnes âgées qui restent les plus vulnérables au nouveau coronavirus, selon Dr Fourar qui a fait savoir que «les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 73 % du total des décès».

Par ailleurs, il a indiqué que «35 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures». Il a ajouté que «16 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 20 autres ont notifié plus de 6 cas chacune».

Il a encore révélé qu’au niveau des hôpitaux, il est enregistré «51 patients actuellement en soins intensifs». Enfin, Dr Fourar a réitéré que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique, ainsi que l’obligation du respect du confinement et du port des masques». Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques. <

Articles similaires