Les chiffres annoncés hier par le professeur Fourar du Comité scientifique de suivi font état de 29 cas de contamination au Covid-19 pour 100.000 habitants. Ce taux devrait inciter à la sérénité et à l’optimisme. Dans la réalité, il est pourtant à nuancer car le rebond enregistré dans certaines régions du pays traduit une «situation préoccupante» qui incite à «la réflexion», selon Dr Mohamed Bekkat Berkani, lui aussi membre du Comité scientifique et grand communicateur sur la situation sanitaire actuelle. Selon ce médecin, il faut regarder le bilan d’hier qui a battu tous les records avec 240 nouveaux cas confirmés. Avant-hier, jeudi, le bilan faisait état de 197 nouveaux cas qui était très proche du premier record de 199 cas enregistré juste après le ramadan.

La raison de cette flambée réside dans le fait que depuis le début du déconfinement progressif entamé le 7 du mois en cours, «les mesures de prévention n’ont pas été totalement respectées», a déclaré Dr Bekkat Bekani. «La situation doit être prise au sérieux. Elle est inquiétante», a-t-il ajouté.

Il préconise qu’il doit y avoir «une prise en compte des autorités pour envisager des mesures, probablement de façon locale, dans les régions où il y a une forte propagation de coronavirus afin d’éviter une dissémination à d’autres régions dans le pays».

Ainsi, épidémiologistes, infectiologues, chefs des services Covid ainsi que les autorités sanitaires et autres corps de la santé n’ont eu de cesse, ces derniers jours, d’alerter et de tirer la sonnette d’alarme face à la situation «inquiétante» des nouveaux cas ayant débouché sur la saturation des services dédiés au coronavirus au niveau des hôpitaux des grandes villes, dont Sétif, M’sila, Biskra, Constantine, Ouargla et Béchar où de nouveaux clusters sont apparus.

La cause du rebond dans ces régions doit être précisément déterminée, selon Dr Bekkat Berkani. Outre le fait établi que les mesures de prévention ne sont pas rigoureusement respectées par une partie de la population, il estime que «les enquêtes épidémiologiques en cours dans les wilayas susmentionnées nous permettront de circonscrire le phénomène», soutenant que si la situation persiste telle qu’elle est, il ne pourra y avoir de déconfinement», celui-ci ne pouvant avoir lieu «avant d’avoir identifié les personnes à l’origine de l’augmentation des cas », a-t-il soutenu. Et au membre du Comité scientifique de conclure que «le pays est dans une situation d’urgence sanitaire, ce qui veut dire que toutes les libertés publiques et individuelles en matière de santé sont abolies».

Pour sa part, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a estimé que «la hausse des cas confirmés, enregistrée ces derniers jours en Algérie, inquiète étant donné que le virus reprend de l’activité un peu partout à travers le monde». Néanmoins, il décortique la situation en Algérie déclarant que la hausse des cas s’explique par trois paramètres majeurs. «D’abord la circulation du virus lui-même. On remarque une petite recirculation du virus dans certaines régions du monde. Le virus reprend de l’activité un peu partout». Vient ensuite le second paramètre qui est relatif au «degré de respect des mesures de prévention comme le port obligatoire du masque», déplorant qu’«on constate, aujourd’hui encore, certaines personnes qui continuent à ne pas croire en ces gestes barrières et c’est ce qui fait que le virus circule à nouveau».



L’impérative adhésion de la population

Le troisième paramètre qu’il a cité concerne le «relâchement observé auprès des populations à la suite du déconfinement partiel». «Les gens ont cru que le déconfinement signifiait ou leur permettait de faire ce qu’ils voulaient en oubliant malheureusement les mesures barrières», a-t-il poursuivi, soutenant qu’il faut absolument qu’on retourne aux mesures barrières principales notamment le port obligatoire du masque. Ce sont ces mesures-là qui vont empêcher le virus de recirculer à haut niveau». Il a fait savoir, à ce propos, qu’«outre la surveillance et le dépistage, qui se fait actuellement à une cadence très élevée au niveau des laboratoires, et des enquêtes épidémiologiques en cours, il y a l’impérative adhésion de la population». Pour lui, «ce sont ces trois points conjugués ensemble qui permettront de ralentir la circulation du virus et de revenir à un taux normal de circulation».

S’exprimant sur le dépistage, il a indiqué qu’il y a un travail d’amélioration des capacités, avant d’annoncer l’ouverture d’autres sites dédiés à cet effet, dont un centre de dépistage à Annaba et un autre à Sétif où il y a un fort taux de propagation. Dans cette dernière wilaya, il est prévu que le centre de dépistage, où une équipe de l’IPA est déjà présente, soit «opérationnel au début de la semaine prochaine», a encore fait savoir Dr Derrar, qui a confirmé, si besoin est, que la wilaya de Sétif connait une élévation des cas et les services de santé y sont fortement sollicités.



Un autre médecin décède

Il convient de relever que cette situation de pandémie qui a quitté la phase plateau de la courbe épidémique pour s’inscrire dans une phase ascendante, est à l’origine de nombreuses autres conséquences, dont la saturation des hôpitaux qui devient problématique. Les conséquences touchent également d’autres personnes atteintes de maladies graves qui se retrouvent privées des soins vitaux devant être administrés dans les hôpitaux. C’est le cas, par exemple du Centre anti-cancer du CHU Ben Badis de Constantine, où de nombreux malades ne sont pas admis dans le service de radiothérapie suite à sa fermeture après les résultats positifs du test PCR d’une femme de ménage et d’un physicien exerçant au sein de ce centre. En attendant les résultats du dépistage du Covid-19 effectué sur l’ensemble du personnel médical du CAC, la direction du CHU a décidé de suspendre les activités de ce centre notamment le service dédié à la radiothérapie et ce jusqu’à «nouvel ordre».

Il y a lieu de noter aussi que le corps de la santé vient de perdre l’un des siens, avec le décès du Dr El Hadi Nabti, interniste à Bouchaoui (Alger) avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, allongeant ainsi la liste du personnel médical ayant perdu la vie en tentant de sauver celle des autres.

Par ailleurs, une proposition est en train d’être faite pour un «confinement volontaire» dans des quartiers, communes ou autres communautés. C’est le directeur de la santé publique (DSP) de la wilaya de Tébessa qui en a fait état. Il souhaite pouvoir appliquer cette mesure à Tébessa après sensibilisation de la population comme il souhaite aussi la voir se généraliser à travers toutes les wilayas. n