Le nombre de Palestiniens tués par les forces d’occupation sionistes en Cisjordanie et El Qods-est occupées a quintuplé en 2022 par rapport à l’année dernière, selon l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme.

Dans un communiqué de presse publié vendredi sur son site, Euro-Med Monitor documente le meurtre de 18 Palestiniens en seulement 15 jours durant ce mois d’avril.

Il est indiqué dans le communiqué que la violence des forces sionistes s’est étendue ce matin, vendredi à la mosquée Al-Aqsa, alors que d’importantes forces de l’occupation ont pris d’assaut les esplanades de la mosquée et violemment attaqué les fidèles et ceux qui étaient en sanctuaire à l’intérieur, ce qui a entraîné la blessure de plus de 150 Palestiniens et l’arrestation de 400 autres.

Le réseau qualifie la décision des forces sionistes de prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa et d’attaquer injustement les fidèles de “grave irresponsabilité” et y voit “une volonté apparente d’aggraver la situation sécuritaire”. Pour l’observatoire, “ce type de pratique peut avoir de graves répercussions sur la stabilité de la situation”, non seulement à El Qods, mais aussi dans l’ensemble des territoires palestiniens.

Euro-Med Monitor déclare qu’il avait comptabilisé le meurtre de 47 Palestiniens, dont 8 enfants et deux femmes, par les forces sionistes depuis le début de 2022, notant que “ce nombre est pratiquement 5 fois supérieur” à celui des Palestiniens qui ont été tués au cours de la même période l’année dernière, qui était de 10.

L’organisme estime que les responsables politiques sionistes sont “les premiers responsables des meurtres de Palestiniens, en particulier les meurtres de femmes et d’enfants non armés, tués de sang-froid et ne représentant aucune menace pour la vie des soldats israéliens”.

La déclaration de l’Observatoire euro-méditerranéen explique l’augmentation des meurtres contre les Palestiniens cette année par les nouvelles instructions pour la politique de tir approuvées par l’armée sioniste le 20 décembre 2021, qui ont donné le feu vert aux soldats d’ouvrir le feu contre les jeunes Palestiniens.

Aussi, la persistance de l’entité sioniste à utiliser la force meurtrière contre des civils est le résultat inévitable notamment de la politique de la communauté internationale qui conduit systématiquement à l’impunité de l’occupant, ajoute la source. En conséquence, les meurtres ont connu une augmentation remarquable au cours de l’année, puisqu’en janvier, 5 Palestiniens ont été tués, en février, 6, et en mars, le nombre est passé à 18, alors que 18 autres ont été tués en seulement 14 jours de ce mois d’avril.

A cet effet, Euro-Med Monitor appelle les organes des Nations Unies concernés à “agir de toute urgence pour protéger les civils dans les territoires palestiniens, et à prendre des mesures sérieuses pour assurer la responsabilité des meurtres horribles commis à leur encontre”.

Pour conclure, l’organisation exhorte toutes les parties concernées à “intervenir immédiatement” pour mettre fin aux attaques sionistes, en particulier dans la mosquée d’Al-Aqsa.