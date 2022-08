Un nom fantastique pour un athlète extraordinaire. Entre Jeux Méditerranéens 2022 à Oran, les Jeux de la Solidarité Islamiques 2022 à Konya (Turquie) et les Championnats d’Afrique de natation 2022 qui se tiennent en Tunisie, Djaoued Syoud a pris un total de 12 médailles dont 6 en or signant des records au passage. L’enfant de Constantine est certainement le sportif Dz

le plus en vue du moment en individuel.

Par Mohamed Touileb

Il ne semble pas vouloir baisser le plafond de ses ambitions. Syoud s’améliore, de jour en jour et semble déterminer à s’imposer comme l’un des nageurs les plus titrés et les plus remarquables dans l’histoire de l’Algérie. Que ce soir en papillon, brasse ou dans le medley, il affiche une maîtrise impressionnante. Certes, il est plus focalisé sur le papillon qu’il affectionne particulièrement. Mais cela ne l’a pas empêché de remporter des courses sur le 400 quatre nages ou la brasse.



Monsieur records

D’ailleurs, il détient désormais la référence nationale de la brasse sur 50 m avec un chrono de 28 secondes et 20 centièmes. Ainsi, il a effacé Nabil Kebbab qui est l’un des meilleurs nageurs que l’Algérie ait connu. En tout cas, Syoud pourrait atteindre son pic athlétique d’ici les Jeux Olympiques 2024 à Paris (France). Celui qui a battu 42 records entre nationaux et continentaux depuis qu’il a commencé à performer n’hésite même pas à enchaîner les compétitions d’envergures. En effet, dans la foulée des JM oranaises où il a décroché trois podiums (1 de chaque métal), il avait pris part aux Jeux de la Solidarité Islamique 2022 en Turquie où il a aussi décroché 3 breloques (2 en or en 1 argent).

Toujours aussi déterminé à confirmer son gros potentiel, il était sur les plots de départ des Championnats d’Afrique de natation qu’abrite Tunis du 20 au 25 août. Là-bas, il a décroché 3 distinctions dont trois titres assortis de records notamment celui du 200m papillon qui devient manifestement sa spécialité et sa distance de prédilection. Aussi, Il a même battu le record d’Afrique. Même s’il a toujours été talentueux et qu’il pouvait représenter la France. Le Constantinois a préféré consacrer son don pour honorer le drapeau de l’Algérie et le hisser dans les manifestations d’envergures. A présent, s’il a une aura certaine sur le plan régional et continental, il devra essayer de passer un nouveau cap en s’invitant avec les grands noms des bassins mondiaux.



Imiter Iles: Courir une finale des Mondiaux voire plus…

Pour cela, il faudra réaliser des chronos qui lui permettent au moins d’atteindre une finale des Championnats du monde de la discipline et imiter le légendaire Salim Iles qui reste une référence dans ce sport en Algérie.

Certes, les spécialités ne sont pas les mêmes avec Iles qui était plus «crawleur» et sprinteur comparé à Syoud qui est plus dans la technique et la coordination avec un papillon très exigeant dans l’exécution et dans lequel la force seule ne suffit pas.

En tout cas, Syoud n’est qu’au début de sa carrière prometteuse. Quand on voit son comportement et comment il reste lucide pour enchaîner les bons résultats, on ne peut qu’être optimiste pour le voir briller aux Olympiades parisiennes.