Le Musée national El Moudjahid a reçu, jeudi, des effets personnels et des documents du cheikh Abdelhamid Ben Badis dans le cadre de la sauvegarde de la mémoire nationale et en commémoration de la disparition du leader du progrès en Algérie.

Plusieurs objets ont été remis par le frère de l’Imam Ben Badis, en l’occurrence M. Abdelhak et sa fille, la sénatrice Fouzia Ben Badis, dont une Kachabia, une canne et une chaise, une radio de type TSF, et une couverture outre des documents à l’image d’un diplôme des sept lectures du Saint Coran et un cahier des élèves.

Supervisée par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, la cérémonie de remise des effets personnels du Chikh Ben Badis s’est déroulée en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi et nombre de personnalités nationales historiques.

S’exprimant à l’occasion, M. Rebiga a mis en exergue “les reliques appartenant au Cheikh offertes par son frère au Musée”. Le ministre a fait part également de ses remerciements à “M. Abdelhak Ben Badis et sa famille pour leur contribution à l’enrichissement du Musée aux documents historiques et effets personnels du Chiekh Ben Badis”.

Dans ce sillage, le ministre a appelé tous les citoyens qui possèdent des documents ou des objets liées à l’histoire de la résistance populaire, le mouvement nationale ou la Glorieuse Révolution à les remettre aux musées du Moudjahid du territoire national car, explique-t-il, “c’est l’endroit idéal pour accueillir ces objets témoins de l’histoire et d’entretenir le lien entre le patrimoine historique et les générations montantes”.

La veille de la célébration de “Youm El Ilm”, qui coïncide avec le 16 avril de chaque année, le ministre des Moudjahidines a saisi l’occasion pour rendre hommage au précurseur de la renaissance intellectuelle et réformiste en Algérie, soulignant que ce grand homme a choisi l’arme de la science et de la vérité comme message et principe pour une génération imprégnée des valeurs du patriotisme et attachée aux composantes de l’identité”.

Dans le même sillage, le ministre a appelé la jeunesse d’aujourd’hui à “adopter ces hautes valeurs et ces nobles principes au service du pays, de son progrès et de sa prospérité”.

Pour sa part, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, qui a assisté à cette cérémonie, a estimé que la réception par le Musée du moudjahid d’objets et documents appartenant à Abdelhamid Ben Badis est un “événement important qui restera gravé dans les mémoires”.

De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a salué le parcours et les œuvres du Cheikh Ben Badis. Le Musée national du Moudjahid a consacré un pavillon dans son spacieux hall au Cheikh Ben Badis.

Le frère du savant Ben Badis a déclaré que la responsabilité de préserver l’héritage de Cheikh Benbadis, ses livres et ses objets “est une très grande responsabilité», soulignant que sa seule préoccupation est de “les mettre entre de bonnes mains”.