Le moudjahid et ancien ministre, Sassi Laamouri, est décédé à l’âge de 83 ans, a-t-on appris samedi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né en 1940 à Mila, le défunt à appris le Coran à son jeune âge. Après le déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale il a rejoint les rangs de l’Organisation civile de l’Armée de libération nationale (ALN) à la Wilaya II historique, avant d’être emprisonné de 1957 à 1962.

Le défunt était ministre des Affaires religieuses et des Wakfs en 1992 dans le gouvernement de Sid Ahmed Ghozali puis dans celui de Mokdad Sifi en 1994.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Dieu le Tout puissant d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens”.