Le moudjahid Ali Boudent est décédé à l’âge de 89 ans, a-t-on appris mardi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. Né le 10 décembre 1934 à Ain Zaatout (Biskra), le défunt a rallié les rangs de la glorieuse Révolution de libération en tant que Moussabel avant qu’il ne soit arrêté et emprisonné par les forces de l’occupation française. Relâché en 1957, feu Boudent a rejoint l’Armée de libération nationale (ALN) dans la 6e wilaya historique jusqu’à l’indépendance. En cette triste circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, a présenté ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion et de sympathie aux membres de la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.

