Très largement utilisé depuis l’incroyable sortie de route du Paris Saint-Germain à Barcelone en 2017, le mot «remontada» reçoit l’adoubement suprême : il fait son entrée dans le dictionnaire Larousse édition 2021.

Pour l’éternité. La débâcle subie par le Paris Saint-Germain sur le terrain du FC Barcelone (6-1) en 8e de finale retour de Ligue des champions le 8 mars 2017 a profondément marqué. Les esprits, mais pas seulement : la langue française également, le mot remontada étant largement entré dans le langage courant depuis cette folle soirée au Camp Nou.

Et ce qui devait arriver arriva : le terme intègre le dictionnaire Larousse pour l’édition 2021, révèle Le Point mardi.

La définition ? La voici : Remontada (de l’espagnol, «remontée»). 1. Sports. Remontée de score inattendue permettant à l’équipe qui perd d’emporter la victoire dans un match de football, alors qu’il y avait un grand écart de points entre les deux équipes ; par extension, victoire inespérée d’une équipe ou d’un joueur lors d’une compétition, quelle qu’elle soit. 2. Fam. Retour au premier plan, victoire spectaculaire d’un parti ou d’un homme politique, après une défaite électorale, une traversée du désert, etc. L’ouvrage ne cite pas d’exemple. Et ce n’est pas vraiment nécessaire, n’en déplaise aux amoureux du club de la capitale

En 2021, une Coupe de la Solidarité avec le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Inter

Pour récolter des fonds pour les services sanitaires, le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Inter Milan joueront la Coupe de la Solidarité en 2021. Le Real Madrid, l’Inter Milan et le Bayern Munich vont organiser en 2021 une Coupe de la Solidarité, lors de trois rencontres en présence de public, afin de récolter des fonds pour les services sanitaires, a annoncé hier le Real Madrid.

A l’heure actuelle, les dates restent encore à déterminer. «Dans tous les cas, les matches seront disputés quand il sera possible pour le public de venir en tribunes», est-il précisé.

Real Madrid – Inter Milan sera organisé à Madrid, Inter Milan – Bayern Munich à Milan, et celui entre le Bayern Munich et le Real Madrid à Munich. Lors de chaque rencontre, le club hôte invitera le personnel soignant de la ville à venir assister à la rencontre pour les remercier de leur lutte contre la pandémie. «Les trois clubs souhaitent transmettre un message de solidarité et de fraternité entre les peuples d’Europe», et veulent «témoigner leur solidarité, leur respect et leur gratitude à ces héros», est-il souligné.

Articles similaires