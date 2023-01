Le ministre des Sports de la Côte d’Ivoire, Paulin Claude Danho, a affirmé lundi à Annaba que le CHAN organisé par l’Algérie «est exceptionnel et est entouré de tous les facteurs de réussite».

Invité de la wilaya d’Annaba dans le cadre du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN2022), le ministre ivoirien a indiqué dans une conférence de presse en marge de sa visite à une exposition d’artisanat organisée au Cours de la Révolution au centre-ville que «le succès du Championnat d’Afrique des nations des locaux qualifie pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations en 2025».



Le pays habilité pour abriter la CAN-2025

Il a ajouté que «la décision de désigner le pays organisateur de la plus importante manifestation de foot en Afrique qu’est la CAN revient à l’instance de la CAF et tient compte des atouts des pays candidats», affirmant que «ce qu’a été réalisé comme infrastructures sportives par l’Algérie, l’habilite avec mérite pour accueillir la CAN».

Et d’ajouter : «les responsables de la CAF qui se sont rendus en Algérie, ont constaté la qualité et l’importance des réalisations (existantes) et ont vécu l’ambiance du CHAN créée jusque là dans les stades par le public algérien», estimant que «tous ces facteurs constituent des indicateurs positifs pour les rendez-vous footballistiques futurs».



Admiratif pour le public d’Annaba

Le ministre a en outre adressé un remerciement spécial à l’Algérie et son peuple pour l’accueil chaleureux et a invité le public à continuer à affluer vers le stade 19 mai 1956 d’Annaba et créer une belle ambiance conviviale sur les tribunes avant de prendre des photos souvenirs avec les artisans exposants.

La délégation ivoirienne accompagnée du président de l’APC d’Annaba Youcef Chouchène a visité les divers stands de l’exposition et s’est particulièrement intéressée pour les articles de dinanderie et les bijoux traditionnels. Auparavant, elle a visité la basilique Saint Augustin et le site archéologique romain d’Hippone avec ses mosaïques et statues. Elle a notamment mis l’accent à l’occasion sur les efforts faits par l’Algérie pour préserver ses monuments archéologiques qui remontent à l’histoire lointaine. <

