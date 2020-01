La production et la distribution du lait en sachet pasteurisé (LSP) sera soumise à un contrôle des plus rigoureux. Le but étant, selon le ministre du Commerce, Kamel Rezig « d’en finir avec la crise récurrente sur le lait en sachet pasteurisé».

Pour ce dernier, qui se prononçait lors d’une réunion avec les cadres de son secteur tenue au siège de l’Algex, « il est inadmissible qu’avec une production de 4,7 millions de sachets par jour issus des 117 laiteries publiques et privées, le marché connaît une tension ». Et de poursuivre : « On ne peut que s’indigner quand on sait que l’Office national interprofessionnel du lait (Onil) livre 14 000 tonnes de poudre de lait par mois aux laiteries, mais dans le circuit de la distribution, le LSP se fait désirer. » Le ministre du Commerce déplore également que certaines laiteries usent de pratiques commerciales illégales, citant notamment la vente concomitante. « Les laiteries imposent aux distributeurs, à chaque livraison, du petit-lait (l’ben) qu’eux-mêmes appliquent aux détaillants et, en dernier ressort, au consommateur, pour l’achat de 3 sachets », déplore le ministre. Autre dérive, « le LSP dont le prix est fixé à 28 DA le sachet est souvent vendu 30 DA», comme il s’est dit étonné que le nombre exact de distributeurs ne soit pas connu, et «serait selon des approximations 1 180 ». Et de poursuivre dans ce sens : « Sur 4,7 millions de sachets de lait produits par jour, seuls 1,5 million de sachets arrivent au niveau des points de vente au détail. Où va donc le reste ? » Tout en répondant « vers d’autres usages qui font les beaux jours de leurs destinataires ». Devant toutes ces dérives que connaissent la production et la distribution du LSP, le ministre a sommé ses cadres d’aller dénicher les laiteries en effraction. « Je n’hésiterai pas à prendre la décision de fermer toutes celles dont il a été prouvé qu’elles pratiquent la vente concomitante ou celles qui achètent en l’état de la poudre de lait à un prix subventionné, destiné uniquement à la production du LSP », a averti le ministre, non sans faire remarquer à l’assistance : « Nous avons accusé réception de 90 dossiers de projets de réalisation de laiteries et dont les porteurs n’attendent que le feu vert. » Avant de clore ce chapitre, le ministre du Commerce s’est engagé à mettre fin à la tension sur le LSP dans dix jours. Autre chantier sur lequel va en outre se pencher le ministre est celui de la distribution de la farine et de la semoule ainsi que le secteur de la boulangerie. Et là encore, le ministre n’a pas mâché ses mots. « Nous allons y mettre de l’ordre, car il n’est plus tolérable que la farine et la semoule subventionnées soient vendues en parallèle par des opérateurs peu scrupuleux », a-t-il indiqué.

Kamel Rezzig a annoncé, à propos des marchés de gros de fruits et légumes, qu’un site électronique de références des prix pratiqués sera créé. «Pour que cet outil soit efficace, je vous demande de me transmettre aux premières heures de la matinée la mercuriale du jour du marché de gros qui relève de votre compétence», a-t-il demandé à ses cadres. Et de leur faire savoir qu’«avec ces données en temps réel chaque augmentation sans raison apparente peut être annihilé dans les plus brefs délais».



De nombreux articles de lois obsolètes

Selon le ministre du Commerce, de nombreux articles de lois régissant le commerce de détail se chevauchent au point où il est devenu très difficile aux directeurs de commerce régionaux de prendre une décision, au point de faire traîner les études de dossiers des opérateurs. « Parfois, les chevauchements sont si frappants que leur révision s’imposent. Et par voie de conséquence, cela freine les opérateurs désireux soit d’importer soit de développer leurs activités de production. »

Pour le ministre, les 45 laboratoires de contrôle accusent une grosse baisse d’activité, faute de ne pas être sollicités alors qu’il n’est plus à démontrer leur intérêt, compte tenu du nombre important de produits sensibles et, de surcroît, altérables, car il y va en premier de la protection du consommateur. « Si cet état des lieux venait à perdurer, ne faudrait-il pas envisager de les fermer ou du moins une grande partie», a-t-il suggéré. Lançant dans la foulée : «Tous les articles ou produits avant d’être mis à la vente doivent faire l’objet d’un contrôle rigoureux sans aucun discernement », a-t-il martelé.

Le ministre juge qu’il doit être permanent « si l’on veut barrer la route aux dérives et à la spéculation ». Sur ce point, Kamel Rezzig a demandé à ses cadres de renforcer leurs équipes de contrôle de la qualité et même multiplier leurs interventions sur le terrain. Selon la direction de la qualité auprès du ministère du Commerce, ils seraient 1 000 contrôleurs pour une population de 2 000 000 de commerçants. Un rapport tout à fait faible.



Révision des accords commerciaux

Le ministre délégué au Commerce extérieur Aïssa Bekkai, présent à la réunion, a pour sa part mis en exergue l’intérêt de booster les exportations hors hydrocarbures sans pour autant préciser que les opérateurs nationaux se doivent de remplir les conditions des pays destinataires et non pas se lancer dans des opérations où le taux d’échec est élevé. Ce dernier s’est aussi prononcé sur la Zone africaine de libre échange, opérationnelle à partir du mois de juillet prochain. Il dira à cet effet que c’est vers ces pays que nous pouvons booster nos exportations. «Il suffit seulement de réunir les conditions exigées par les pays membres de l’accord », a indiqué Aïssa Bekkai.

Notons que le ministre du Commerce a tenu préciser, à propos de l’accord d’association avec l’Union européenne, que l’Algérie est en droit d’en extraire les règles. Pour le ministre, dans cet accord, de nombreux points se sont révélés négatifs pour notre économie. C’est pourquoi la révision de certaines dispositions est urgente, d’autant qu’à partir de septembre 2021 de nombreux produits issus de l’espace européen et destinés à l’exportation vers l’Algérie ne seront soumis à aucun tarif douanier.

Notons enfin que le ministre du Commerce prévoit d’organiser des rencontres avec toutes les parties prenantes du commerce du gros et de détail et cela avant le mois de Ramadhan prochain.