L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie connait une «stabilité» actuellement, ce qui a conduit à un «constat optimiste» du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie et des médecins s’occupant des sujets traités à la Chloroquine.



C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, tout en avertissant que «personne ne peut prévoir quand aura lieu le pic» et que «tout peut changer», y compris les mesures de confinement qui sont prises en fonction de l’évolution de la situation dans chaque wilaya, la capitale ne nécessitant pas, pour l’heure, un confinement total. Il a, également, fait savoir que nouvelles cargaisons de matériel médical arriveront bientôt en Algérie.

«Grâce à l’utilisation de la chloroquine et à la prise de conscience de la population, il y a une stabilité de la pandémie. Nous sommes optimistes et, actuellement, nous ne sommes plus dans la situation connue au début. Nos hôpitaux ne sont plus surchargés et nous nous améliorons tous les jours», a déclaré le Pr Benbouzid lors de son intervention à la Radio nationale.

A propos d’un éventuel confinement total de la capitale, il a répondu qu’il n’y a «pas d’alerte justifiant pour le moment cette mesure, mais tout est envisagé si la situation devait flamber», sachant qu’«Alger compte plus de 4,5 millions d’habitants, d’où une grande promiscuité entre les gens». Quant à Blida, qui est sous confinement total, «si la situation continue d’évoluer positivement, la probabilité d’un confinement partiel, qui n’est pas indiqué pour le moment, n’est pas à écarter. Tout peut changer en fonction de l’évolution de la situation», a expliqué le ministre.



11 millions de masques en stock et 50 millions à venir

Concernant les masques de protection sur lesquels il y a une forte demande, il a estimé que «nous sommes dans une situation bien plus confortable en matière de masques, après que le Président eut consacré des millions en monnaie étrangère pour ce faire. Nous avons doté tous les établissements hospitaliers en masques», notamment après la dernière réception de matériel. «Nous en avons satisfait toutes les demandes. Bien entendu, il y a quelques foyers de tension, raison pour laquelle nous avons demandé aux chefs d’établissement d’être un peu soucieux de leur utilisation rationnelle. Mais il n’y a plus de demande pressante, plus de tension», a-t-il ajouté, précisant que «nous avons un stock de plus de 11 millions de masques» et qu’«un sportif algérien de haut niveau va bientôt nous envoyer 50 millions de masques qu’il a déjà achetés».

En matière de respirateurs artificiels, il a fait savoir que «l’Algérie dispose actuellement de milliers de ces appareils alors que moins de 100 patients sont sous respirateurs. Nos hôpitaux ne sont pas surchargés. Cela d’autant que nous avons aussi adopté un protocole thérapeutique qui fait que les malades qui sont traités sortent au bout de 10/12 jours. A l’hôpital de Beni Messous, où j’ai été lundi, les malades sortent au bout de 5 jours et poursuivent leur traitement chez eux».

Pour le Pr Benbouzid, «présentement, nous ne sommes plus dans le schéma que nous avons connu au début de l’épidémie et nous continuons de nous améliorer tous les toujours». Actuellement, «2.679 patients sont traités au moyen de ce protocole, parmi lesquels 601 sont déjà guéris» en attendant d’autres, puisque le traitement a été administré progressivement aux nouveaux malades.



Du matériel médical attendu les 16 et20 avril

De nouvelles cargaisons de matériel médical entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, commandées par l’Algérie, seront bientôt réceptionnées : une commande arrivera demain et une autre le 20 avril courant, a annoncé le Pr Benbouzid. D’autres cargaisons suivront, a-t-il ajouté. Revenant sur les masques, il a précisé qu’ils ont été distribués aux établissements de santé et aux officines où ils sont vendus, comme il a «invité aussi les familles à les confectionner. Je prends l’exemple de chefs d’Etat de pays développés qui ont invité les populations à faire elles-mêmes leurs masques», a-t-il dit, relevant toutefois que «puisque le confinement n’est pas scrupuleusement respecté, le port du masque reste le meilleur bouclier pour se protéger».

Pour ce qui est du dépistage, avec l’ouverture de «plusieurs laboratoires dans plusieurs régions (Sétif, Ouargla, Adrar, Béchar, Tindouf, Constantine, Béjaïa, Oran, Sidi Bel Abbès, Tizi Ouzou, Chlef, Annaba, etc., il y a donc plus de tests qui sont effectués», le constat est que «nous avons des chiffres qui se sont plus ou moins stabilisés». Mais «le meilleur paramètre, c’est le taux de mortalité. Ce taux est resté le même, soit une moyenne de 20 décès par jour. D’où le constat du Comité scientifiques, de ceux qui sont en charge des sujets confinés et autres spécialistes, est un constat optimiste, dans la mesure où nous avons des centaines de cas qui ont été mis sous traitement à la Chloroquine qui se portent très bien et qui ont quitté les hôpitaux».



La situation s’est «améliorée» à Blida

Il a poursuivi en soutenant que «même à Blida, qui était l’épicentre de la pandémie, la situation s’est améliorée. Blida libère les malades, compte moins de sujets positifs et moins de sujets en réanimation. Partout, il y a de moins en moins de patients en réanimation». Un constat qui reflète beaucoup d’espoir, selon le ministre qui soutient, toutefois, qu’«aucun scientifique dans le monde ne peut prédire une évolution ou une baisse de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans les jours à venir, ni prévoir le pic». Tout en assurant, par ailleurs, que le jeûne n’a aucun rapport avec le Covid-19, le Pr Benbouzid a, toutefois, exprimé une certaine «crainte que durant les soirées du mois de Ramadhan, les jeunes sortent et se rassemblent dans certains lieux où le confinement sera encore de vigueur».

Revenant sur les annonces faites lundi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur du secteur de la santé, le ministre s’est félicité, entre autres, de la prochaine mise en place d’une Agence nationale de sécurité sanitaire, qualifiant celle-ci de «haute autorité aux prérogatives de veille, d’orientation et de structuration de ce département sensible». Pour lui, cette agence «vient à point nommé et nous serons à l’écoute de cet organe qui sera comme un guide et un observatoire pour le ministère. Elle sera dotée d’une autonomie totale et placée sous l’autorité du Chef de l’Etat qui en désignera les personnalités scientifiques consensuelles qui la composeront». Il a, par ailleurs, salué la reconnaissance exprimée par le Président Tebboune au corps médical à travers des mesures incitatives, à l’instar de la suppression du service civil, comme il a salué la décision de la révision du système de santé de fond en comble.<