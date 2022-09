PAR INES DALI

Le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que l’hôpital Mustapha-Bacha, le plus grand de la capitale, a besoin d’être reconstruit. En effet, «il est temps que cet établissement hospitalier soit complètement démoli et reconstruit selon les normes actuelles», a-t-il indiqué, hier, lors d’une visite d’inspection à cette infrastructure.

L’hôpital Mustapha-Bacha fait face à de «nombreux problèmes qui ne peuvent être solutionnés tous à 100%», selon le ministre, qui rappelle que sa construction remontre à plus d’un siècle et demi, soit en 1854. D’où, a-t-il dit, «il doit être démoli et reconstruit à nouveau».

Il estime que l’ensemble des «collègues» qui travaillent dans cet hôpital «sont d’accord» sur cette question, «de même que les malades» qui ne peuvent que se réjouir d’une nouvelle infrastructure, moderne, qui permettrait de mieux les prendre en charge. Dans ce registre, le ministre de la Santé a souligné que ce qui devrait être entrepris comme solution, «c’est de raser l’hôpital et de le reconstruire en vertical», car la construction actuelle «sous forme pavillonnaire, n’est plus valable», a-t-il dit.

Benbouzid a illustré son propos en notant que les différents services qu’englobe l’hôpital Mustapha-Bacha sont séparés par une certaine distance qui, parfois, ne facilite pas le déplacement des praticiens, des malades et autres personnes se trouvant dans l’enceinte hospitalière. Il a relevé, dans ce sens, qu’«aussi bien les travailleurs que les patients sont confrontés à la difficulté de se déplacer d’un service à l’autre».

Même la cuisine de l’hôpital se trouve loin des autres services et pour distribuer les repas, il faut que les véhicules qui les transportent traversent une certaine distance pour ce faire, ce qui cause des désagréments, selon le ministre qui a, ainsi, énuméré un certain nombre de problèmes dont la résolution passe par une construction répondant aux normes modernes. La construction en vertical permettra, ainsi, de mettre fin aux aléas actuels et de gagner, en outre, une superficie appréciable, a-t-il dit, faisant remarquer, au passage, qu’il n’y a pas que l’hôpital Mustapha-Bacha dans la capitale dont la construction est très ancienne, mais sans donner plus de détails.

Au cours de cette visite, il a insisté sur l’amélioration des conditions d’accueil des patients et de travail de tous les staffs médicaux en vue d’une prise en charge optimale des patients. S’exprimant lors d’une visite d’inspection aux services d’urgences de la chirurgie maxillo-faciale, d’orthopédie et de traumatologie ainsi qu’au laboratoire microbiologique, il a annoncé que ces services «vont accueillir les patients à partir de ce dimanche» après avoir bénéficié d’une opération de réhabilitation. Au service Chirurgie maxillo-faciale, il a indiqué que sa réhabilitation permettra d’«améliorer les conditions d’accueil des patients, de la salle d’attente jusqu’au bloc opératoire», assurant qu’au moins 80% de la machinerie au niveau de ce service était en bon état. Au niveau du service orthopédie et traumatologie accueillant plus de 200 blessés par jour des accidents de la route ou domestiques, Benbouzid a mis l’accent sur la réhabilitation de ce service, soulignant la nécessité d’assurer toutes les conditions propices pour la prise en charge des malades, insistant également sur l’importance d’améliorer les conditions de travail des staffs médicaux en veillant à leur réserver un espace de repos et à améliorer la qualité des repas offerts.

En marge de cette visite, le ministre n’a pas manqué de revenir sur certains visite d’inspection dans d’autres hôpitaux à travers le pays où, a-t-il affirmé, il a eu à voir des choses lamentables, remettant ainsi en cause la gestion des infrastructures hospitalières étant donné l’état déplorable dans lesquels il les a trouvés. Il a cité, dans ce cadre, un grand hôpital à Oran où, a-t-il affirmé, il a eu à voir des plateaux de repas qu’il est indigne de donner à un malade, ajoutant que dans certains hôpitaux, il a eu à constater qu’il n’y a même de coordination entre les cuisines et le nombre de malades, ce qui cause un «grand gaspillage». Il est utile de rappeler, dans ce registre, que la mauvaise gestion ou l’absence de gestion dans plusieurs établissements hospitaliers a fini par couter leurs postes à leurs directeurs, de même que certains directeurs de la santé et de la population au niveau des wilayas ont été «remerciés». Les limogeages qui ont commencé en série cette année toucheront désormais tous ceux dont la non-gestion ou la mauvaise gestion délibérée sera établie. C’est en tout cas le message du ministre de la Santé lors de ses différentes sorties sur le terrain. n

