Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, assure que la situation de la pandémie de coronavirus est «stable» et «maîtrisable», tout en mettant en garde contre un quelconque relâchement en termes de respect des mesures de prévention, notamment le port de bavette qu’il qualifie de véritable bouclier contre le Covid-19 car, dit-il, «il y a un réel danger».

«Après un peu plus de deux mois depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Algérie, j’estime que nous avons dépassé l’étape de la peur, car c’est une maladie nouvelle qu’aucun expert ne connaissait. Notre peur était d’autant plus grande après avoir vu ce qui s’était passé dans des pays développés comme l’Italie car il faut reconnaître que notre système de santé est incomparable avec celui de ces pays. Nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvions sur différents plans, autorités, ministères et notamment les personnels de la santé. Aujourd’hui, certes, nous sommes dans une position toujours angoissante, mais au vu des chiffres que nous avons, on peut dire que la situation est stable et que nous la maîtrisons». C’est en ces termes que le ministre la Santé a résumé la situation depuis l’apparition de Covid-19 en Algérie lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale.

A propos du nombre de cas confirmés qui ne cesse d’augmenter ces derniers jours, il a répondu qu’il se peut qu’il continue d’augmenter comme dans plusieurs autres pays qui enregistrent plusieurs milliers de nouveaux cas par jour. «Tant que cette pandémie est mondiale, tant que ce virus reste une inconnue qui angoisse tous les experts du monde et qui n’a pas encore de remède précis, le nombre de cas continuera d’augmenter», a-t-il dit. Pour l’Algérie, le ministre le Pr Benbouzid a fait savoir qu’il y a deux raisons. La première est le fait qu’il y ait de nouveaux laboratoires qui ont ouvert depuis l’apparition de coronavirus et qui effectuent maintenant les analyses de dépistage de Covid-19. «Il est normal que plus on teste, plus on trouve de cas. Nous savons tous que le nombre de cas réels est supérieur à celui annoncé, car il y a toujours des porteurs sains asymptomatiques qui ne sont pas malades mais qui contaminent les autres», a-t-il déclaré.

La deuxième raison et celle dont tout le monde parle ces jours-ci. Elle est liée aux mesures prises d’alléger le confinement après avoir vu que le nombre de cas confirmés était resté stable et restait au-dessous de 100 cas par jour. «Mais lorsqu’il a augmenté à 199 en un jour, les gens ont eu peur et se sont posé des questions. L’allègement du confinement avait coïncidé avec le début de ramadan, une période qui connait une grande affluence dans les commerces, etc. Par exemple, même si l’horaire de 15h avait été maintenu, on aurait eu le même résultat», a estimé M. Benbouzid. Il a affirmé à ce propos : «Je saisis cette occasion pour dire qu’il y a un réel danger. Après avoir franchi un grand pas dans la lutte contre le nouveau coronavirus, après que nous ayons maitrisé la situation avec des chiffres étaient très satisfaisants, il ne faut pas que nous fassions en sorte de négliger tous ces efforts. Au contraire, il nous faut consolider ces résultats». C’est ainsi que le Pr Benbouzid lance un énième «appel aux citoyens à faire preuve de plus de vigilance et à observer l’ensemble des mesures de prévention».



Rester attentif au nombre de décès

Toujours à propos de la hausse des cas confirmés, le Pr Benbouzid a expliqué que «ce qui est important et que les gens doivent savoir, c’est que c’est le nombre de décès qui reste un indicateur et non celui des cas confirmés. Et on remarque ces derniers temps que les décès ont diminué. C’est ce qui nous permet de dire que nous maitrisons la situation. Nous avons baissé le nombre de décès grâce à la qualité de la prise en charge des malades, à l’utilisation du protocole thérapeutique et à la mobilisation de tous». Il a poursuivi en révélant que «ce dont nous avions peur, c’était de voir les services de réanimation débordés, surtout lorsqu’on a vu des malades par terre dans des hôpitaux de pays développés. Mais heureusement que nous n’avons pas atteint ce stade difficile». Il réitère que «c’est le nombre de décès qu’il faut surveiller bien plus que le nombre de cas confirmés. Quand le nombre de décès baisse, on peut dire que nous sommes dans une situation acceptable, maitrisable», a-t-il encore expliqué, non sans noter que «tout le personnel soignant est mobilisé» et que «l’Algérie a pris toutes les mesures qui s’imposent, dans toutes les wilayas, et émis toutes les recommandations nécessaires pour faire face à cette pandémie et l’endiguer».

Concernant l’éventualité d’une deuxième vague de coronavirus, le ministre a répondu que nul ne peut le prévoir pour le moment, mais que la prudence, la vigilance et le respect des mesures de prévention restent les seuls moyens de protection dont nous jouissons. Quoi qu’il en soit, les autorités continueront à «sensibiliser quant au port des bavettes qui restent le véritable bouclier, en plus du respect des autres mesures de prévention», a-t-il assuré.

«Coronavirus

n’existe pas ?!»

Le ministre s’est, par ailleurs, dit étonné d’entendre des gens dire que le coronavirus n’existe pas. «C’est une maladie qui est répandue à travers le monde entier, comment se fait-il que des gens puissent dire que le coronavirus n’existe pas en Algérie ? Le Covid-19 est pourtant en Europe, en Amérique, à travers toute la planète». «Si le coronavirus était seulement en Algérie, on aurait peut-être pu lui donner un cachet politique, social ou autre… Mais là, le monde entier en souffre, des centaines de milliers de morts et ce n’est pas encore fini…», a-t-il souligné. Il enchainera en affirmant que «les gens qui parlent encore de la sorte n’ont qu’à regarder la télévision ou lire pour savoir que la maladie est réelle. Que les morts sont réels. Mais je pense que c’est une minorité qui ne veut pas y croire et que la majorité des Algériens savent que la maladie est réelle et prennent leurs précautions».

Le ministre de la Santé a, par ailleurs, rassuré sur la disponibilité des moyens et matériels nécessaires dans les hôpitaux et pour le personnel soignant, que ce soit en termes de respirateurs, de masques, etc. Par exemple, nous disposons de 20 millions de masques dont 5 ont déjà été distribués dans les hôpitaux, sans oublier que plus de 2 millions sont confectionnés par les centres de la formation professionnelle. Le ministre a saisi cette occasion pour appeler, encore une fois, les familles à confectionner elles-mêmes les bavettes. n