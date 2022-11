Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a affirmé, mercredi à Alger, que son secteur comptait élargir vers d’autres aéroports du pays, les vols affectés au Hadj et à la Omra, lesquels se limitent actuellement à cinq aéroports.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, tenue en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre a fait savoir que la liste des aéroports concernés par le hadj et la omra est fixée lors d’un Conseil interministériel dédié à cet effet, rappelant que 5 aéroports ont été désignés pour accueillir cette opération, en l’occurrence les aéroports d’Alger, d’Oran, de Constantine, d’Annaba et de Ouargla.

Répondant à une question de la député Farida Ghamra (MSP), sur l’introduction de l’aéroport de Sétif à la liste des aéroports concernés par le hadj et la omra et son reclassement à la catégorie “A”, M. Beldjoud a déclaré que “nous œuvrons à élargir ces vols vers d’autres aéroports”, soulignant que “la majorité des aéroports le revendiquent”.

Concernant la programmation de vols internes et internationaux supplémentaires depuis l’aéroport de Sétif, notamment des vols quotidiens vers Alger, M. Beldjoud a précisé que la compagnie Air Algérie avait programmé trois vols hebdomadaires sur la ligne Alger-Sétif-Alger, affirmant qu’Air Algérie “suit de près la demande sur ce vol en vue de le renforcer, compte tenu du fait que tous les critères nécessaires sont réunis”.

“La programmation d’un nouveau vol est tributaire de sa rentabilité économique et de la demande des citoyens sur ce vol”, a-t-il dit à ce propos, soulignant qu’Air Algérie possédait des études sur toutes les lignes. Concernant les vols internationaux, le ministre a rappelé qu’en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant renforcement du transport aérien des voyageurs durant la saison estivale de 2022, et dans le cadre du programme complémentaire du secteur, “les vols ont repris dans plusieurs aéroports intérieurs à l’instar de l’aéroport de Sétif, en attendant la reprise totale de l’ensemble des vols vers l’international”.

Au sujet du reclassement de l’aéroport dans la catégorie A, le ministre a précisé qu’une telle décision devrait être soumise au décret exécutif N 89-50, portant contenu et procédure de répartition des aérodromes sur le territoire national, rappelant que l’aéroport de Sétif relevait territorialement de l’Etablissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA), conformément à l’arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes.

M. Beldjoud a fait état, par ailleurs, de la feuille de route portant restructuration d’Air Algérie, ouverture de l’espace aérien au privé, acquisition d’autres appareils et reclassement des aérodromes de manière à répondre aux normes internationales.

En réponse aux questions du député Rédha Amrane (Front El-Moustakbal), au sujet du renforcement des lignes d’Air Algérie envers les pays européens depuis l’aérodrome d’Annaba, et la possibilité d’ouvrir des dessertes vers l’Italie et l’Espagne, le ministre a fait savoir que les vols internationaux depuis et vers l’aéroport d’Annaba avaient bel et bien repris. Concernant l’ouverture de lignes maritimes Annaba-Italie et Annaba-Espagne, le ministre a expliqué “qu’après l’achèvement des travaux de réalisation de la nouvelle station maritime d’Annaba, une étude de la rentabilité commerciale de ces deux lignes sera lancée”.

En réponse à une question sur l’augmentation des vols de l’aéroport de Bechar vers les wilayas du nord, M. Beldjoud a affirmé que “la non-rentabilité économique des lignes aériennes reliant la wilaya de Bechar et les autres wilayas ne nécessite pas, à l’heure actuelle, le renforcement et l’ajout de nouvelles lignes aériennes internes”.

Au même temps, le ministre a rassuré qu’Air Algérie “suit de près l’évolution de la demande depuis et vers la wilaya et augmentera le nombre de vols lorsque les conditions nécessaires pour cela seront réunies”, expliquant que la raison de la suspension des vols de Tassili Airlines à l’aéroport de Bechar, est le rendement économique faible. Il a également souligné dans ce cadre que le secteur “cherche à assurer le service de transport aérien pour les citoyens au niveau de tous les aéroports du pays, et qu’il n’y a pas de distinction entre les régions”.

Quant aux transports urbain et suburbain, le ministre, dans sa réponse à une question du député Mustapha Bassiri (Front de libération nationale-FLN) sur le renforcement de ce type de transport dans la wilaya d’Oran, notamment avec l’expansion urbaine, a souligné que “ce problème est soulevé dans plusieurs wilayas du pays, et la situation de chaque wilaya, sera examinée pour répondre à la demande dans les nouvelles cités résidentielles”.