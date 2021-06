Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé, mardi, que le congé annuel «est un droit garanti par la Loi», démentant «toute correspondance ou instruction adressée à ce propos».

«Suite aux informations relayées par certains quotidiens nationaux et sur les réseaux sociaux au sujet de la réduction du congé annuel des professionnels de la santé à deux semaines au maximum», le ministère a tenu, dans un communiqué, à «démentir cette information dénuée de tout fondement», soulignant que «le congé annuel est un droit garanti par la Loi et qu’il n’a adressé aucune correspondance ou une instruction à ce sujet».

