Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a rassuré, mardi dans un communiqué, quant à la disponibilité continue des insulines ajoutant que des mesures anticipatives ont été prises par la délivrance d’avenants sur les programmes prévisionnels d’importation. « Le ministère de l’Industrie pharmaceutique informe l’ensemble des patients diabétiques de la disponibilité continue des insulines notamment les insulines rapides. En effet, le ministère a pris des mesures anticipatives par la délivrance d’avenants sur les programmes prévisionnels d’importation pour les trois catégories d’insulines rapides », a précisé le communiqué publié sur le site électronique du ministère. Concernant la disponibilité de l’insuline « NovoRapid », le ministère a souligné qu’en plus de la quantité annuelle importée de 1.286.317 unités, une quantité supplémentaire de 300.000 boîtes a été mise sur le marché dont 100.000 le 16 septembre 2021 et 200.000 le 29 septembre derniers. Il a ajouté qu’une autre quantité de 200.000 boîtes sera réceptionné dans les prochaines semaines. Ce qui permettra, selon le communiqué, de continuer à « répondre largement aux besoins du marché national en insulines rapides ». Par ailleurs, le ministère de l’Industrie pharmaceutique a appelé « au sens de la responsabilité éthique de l’ensemble des intervenants dans le circuit des médicaments en particuliers des insulines » et « condamne fermement toute spéculation, désinformation et manipulation du marché pharmaceutique ». Dans le même sens, il a rappelé à l’ensemble des professionnels de la santé et aux patients que « la priorité sera toujours donnée à la disponibilité continue des produits pharmaceutiques ».

