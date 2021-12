Par NAZIM B.

Les vacances d’hiver ne seront pas prolongées dans le secteur de l’Education nationale, contrairement

aux rumeurs qui circulent dans le milieu depuis quelques jours.

Le démenti fait, hier, par la tutelle, coupe court à cette rumeur de prolongement de la durée des vacances pédagogiques qui tend visiblement à se propager notamment sur les réseaux sociaux. Le ministère a souligné, à cet effet, que «le seul aménagement apporté dans le calendrier des vacances est celui communiqué le 7 décembre», à savoir les vacances ont été avancées d’une semaine, et ce, du 9 décembre au 1er janvier. La tutelle a rappelé, dans ce sens, que le début des cours au titre du deuxième trimestre aura lieu le 2 janvier.

A rappeler que le ministère de l’Education, début décembre, a réaménagé le calendrier des vacances scolaires d’hiver suite à l’enregistrement de cas de Covid-19 dans des établissements scolaires. Ce réaménagement des dates des vacances scolaires d’hiver «intervient suite à l’enregistrement, ces derniers jours, de cas de Covid-19 dans des établissements scolaires des trois cycles parmi les élèves, les enseignants et le personnel administratif, ce qui a entraîné la suspension des cours dans de nombreuses wilayas», a précisé le ministère dans un communiqué.

Le ministère avait, également, décidé d’organiser, en collaboration avec le département de la Santé, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 au profit des enseignants et des travailleurs de l’Education nationale. Dans ce sens, un appel a été lancé aux acteurs de l’enseignement «sans exception» à se faire vacciner contre la Covid-19 pour préserver la santé de tous, d’autant que «plusieurs pays font face à une quatrième vague».

Un point de situation devrait logiquement être fait à l’heure de la reprise des cours, le 2 janvier prochain, d’autant plus que dans l’objectif d’atteindre un taux acceptable de vaccinations des personnels du secteur, une campagne a été menée du 12 au 16 décembre à travers tous les établissements scolaires. Les différentes catégories professionnelles du secteur, entre enseignants et personnel administratif, enregistrent un très faible taux de vaccination, selon des responsables du secteur et des acteurs de la santé. Membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19, professeur Ryad Mehyaoui, regrette que «le taux de vaccination dans le secteur de l’Education nationale ne dépasse pas les 20%», alors que des mesures ont été prises pour les vacciner au sein même des établissements scolaires dès le 22 août dernier.

