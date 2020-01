Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé, hier dans une conférence de presse à Alger, les citoyens, préoccupés par le coronavirus 2019–nCoV, à ne pas s’alarmer.

«Nous avons ressenti de l’inquiétude chez les citoyens et cette conférence de presse, c’est justement pour les rassurer. Soyons vigilants, mais sans céder à la panique», a conseillé le directeur général de la prévention au ministre de la Santé, Djamel Fourar. Ce dernier a signalé, tout d’abord, que ce virus est surtout propagé en Chine et que des cas sont enregistrés en Asie, en Europe, en Amérique et en Australie, mais aucun cas n’est déclaré en Afrique. «Des dispositions de prévention sont déjà mises en place au niveau de nos aéroports. D’ailleurs, l’Algérie figure parmi les premiers pays à avoir mis en place un dispositif d’alerte et de riposte dès l’annonce, par l’Organisation mondiale de la santé, de l’apparition de ce virus», a-t-il expliqué. Des mesures particulières sont entrées en vigueur, a-t-il signalé, depuis vendredi passé, pour passer au crible les passagers des vols jugés à risques, en provenance de Pékin, de Doha, d’Istanbul et de Dubaï. Les passagers sont soumis au contrôle des caméras thermiques qui, grâce aux infrarouges, peuvent détecter les hautes températures. Ces mesures sont généralisées à l’aéroport de Constantine et d’Oran. Selon la directrice des maladies prévalentes au ministère de la Santé, Samia Hamadi, le dispositif d’alerte et de riposte est mis en place non seulement au niveau des aéroports mais aussi des ports et aux frontières. «Il faut savoir que ce virus n’entraîne pas la mort d’une façon systématique. Sur les 2 000 cas enregistrés dans le monde à ce jour, on recense 56 cas de décédés. Si les symptômes sont détectés à temps, les personnes infectées peuvent guérir après l’application d’un traitement symptomatique. Une cellule de veille a été mise en place pour suivre l’évolution du virus, avec le concours de l’OMS», a-t-elle indiqué. Si la situation s’aggrave en Chine, où l’OMS a décrété une épidémie, ou dans d’autres pays, des mesures de restrictions à l’encontre des voyages en provenance de l’étranger sont à envisager. «En Chine, pour l’instant, l’OMS n’a pas imposé de restrictions dans le mouvement des voyageurs et dans le commerce extérieur bien que 55 millions de Chinois soient mis en quarantaine. Mais ces restrictions ne sont pas à exclure. Ce qui pourrait impacter nos importations», a souligné le Dr. Fourar. Très peu d’informations sont disponibles sur ce virus, d’après le directeur du laboratoire des virus respiratoires à l’institut Pasteur, le Dr. Fawzi Derrar. «Nous ne savons pas s’il pourrait muter ou comment il se transmet d’homme à homme. Nous savons juste qu’il est d’origine animale, qu’il appartient à la famille des coronavirus et qu’il poursuit le même chemin que le virus SRAS, qui a fait beaucoup de dégâts en Chine, en 2003, sans toucher l’Algérie», a-t-il déclaré.



Eviter de se rendre en Chine

Le Dr. Fourar a appelé, par ailleurs, les Algériens à éviter de voyager, actuellement, en Chine. «Il vaut mieux reporter les voyages en Chine. Surtout qu’il n’y a pas encore de traitement contre ce virus. Ceux qui sont obligés d’y aller, il leur faudra mettre des masques, se laver les mains

régulièrement, ne pas circuler dans les marchés où il y a des animaux

et éviter tout contact avec les personnes malades», recommande-t-il. Il conseille également aux pèlerins de la omra de se faire examiner dans une structure de santé si, une fois de retour au pays, ils ressentent des symptômes de grippe en précisant à leurs médecins traitants qu’il reviennent d’un voyage. Idem pour les voyageurs qui ont passé nos frontières et dont les symptômes ne se sont déclenchés qu’une fois en Algérie. «Si la situation s’aggrave davantage d’ici la saison du Hadj, tous les vols en provenance de La Mecque seront considérés comme des vols à risques. Les pèlerins, avant leur départ et avant leur retour en Algérie, seront sensibilisés par nos équipes médicales afin d’intervenir immédiatement si des cas seraient détectés», conclut-il. Le Dr. Derrar a précisé que tous les cas de virus ressentent une détresse respiratoire deux jours après leur admission à l’hôpital. C’est l’un des symptômes principaux de ce virus. n