Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé, en coordination avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, un site web dédié à la sensibilisation aux dangers du coronavirus (covid-19). Disponible dans les deux langues arabe et française, le site web (http://covid19.sante.gov.dz) contient plusieurs rubriques qui peuvent être consultées par l’internaute qui pourra y trouver tous les renseignements relatifs au Coronavirus.

