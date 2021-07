Le ministère de la Communication a décidé samedi de retirer l’accréditation octroyée à la représentation à Alger de la chaîne de télévision d’information arabe « Al Arabiya », indique un communiqué du Ministère. Ce retrait est motivé par « le non respect par cette chaîne des règles de la déontologie professionnelle et son recours à la désinformation et à la manipulation », précise la même source.

