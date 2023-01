C’est un joueur fantastique avec un parcours en professionnel pour le moins atypique. Youcef Belaïli n’a pas une trajectoire bien définie. Parfois, on peut penser qu’il a sa place dans n’importe quel club en Europe. D’autres fois, on se résout à l’idée qu’il n’a pas la mentalité pour briller. Mais, quand on voit ce qu’il propose avec l’AC Ajaccio, on se dit qu’il ne faut jamais l’enterrer. En tout cas, le milieu offensif a des projets ambitieux pour la suite de sa carrière. Et c’est en Espagne qu’il se voit se produire lors de la prochaine saison.

Par Mohamed Touileb

La confidence, il l’a faite à Alexandre Ruiz, ancien journaliste de BeIN Sports, dans l’émission «Free Ligue 1». L’Algérien est lié aux Ajacciens jusqu’à la fin de la saison en cours. Les Corses lui ont offert un contrat «expérimental» après sa rupture brutale avec le Stade Brestois 29. Personne n’était certain de la capacité de Youcef Belaïli à survivre à cet épisode.

Cependant, Andy Delort, international algérien, s’est porté garant pour lui auprès de la direction de l’ACA et a conseillé au coordinateur sportif de l’équipe, Johan Cavalli. Ce dernier a indiqué qu’«avant d’établir les contacts avec Belaïli, on a demandé l’avis d’Andy Delort. Il nous a conseillé de recruter le joueur car il le connaît bien après l’avoir côtoyé en sélection nationale».



Résurrection et ambition

Et depuis qu’il a signé en Corse, Youcef Belaïli semble retrouver son football et son efficacité depuis sa signature chez l’AC Ajaccio (Ligue 1 Uber Eats) en octobre dernier. Son bail court jusqu’en juin 2023. S’il est en train de performer, c’est parce qu’il a une idée en tête : aller jouer en Espagne. C’est le pari qu’il s’est lancé.

On peut dire que Belaïli est en train de renaître du côté de la Corse. Depuis qu’il a rejoint les Ajacciens, il est très efficace. En 9 apparitions, dont 8 comme titulaire, il a fait mouche à 5 reprises et délivré 2 passes décisives. La moitié de saison pour laquelle il a signé avec l’ACA, qui lutte pour la survie, est, pour l’instant, une véritable réussite sur le plan personnel.

Beaucoup ont voulu voir ce que donnerait Belaïli dans un championnat européen. Si la première expérience avec le Stade Brestois 29 a mal fini, celle avec les Corses confirment bien que le Dz a les qualités footballistiques pour jouer dans une ligue européenne. Même si ces expériences se résument à des clubs de seconde catégorie où il n’est pas vraiment bien entouré sur le plan de l’effectif.



Huit petits mois et puis s’en va ?

Pendant longtemps, c’est la mentalité du joueur et ses choix de carrière qui l’ont empêché d’avoir une constance et une courbe d’évolution exponentielle. Malgré cela, le milieu offensif ambitionne de jouer en… Liga. Cette dernière fait partie des 4 championnats majeurs. Mais ce n’est pas pour autant que Belaïli pense que cela soit inaccessible. «Cette année inchaAllah, je vais faire une bonne saison avec l’AC Ajaccio et partir», a déclaré le Fennec.

Quant à la destination qui lui ferait plaisir, il a répondu «Espagne» où «le Real Madrid est mon (son) club préféré». Il faut savoir que l’enfant d’Oran avait déjà des touches, il y a deux ans, avec un team de Madrid, Getafe CF en l’occurrence.

Mais son arrivée là-bas n’a jamais été conclue. Est-ce que le numéro 8 d’«El-Khadra» réussira à réaliser son rêve et jouer, au moins, contre le Real ? Dans le foot, il ne faut jamais dire jamais. Même si les choses deviennent moins évidentes quand on est proche d’avoir 31 ans. <