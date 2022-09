Il était parmi les athlètes qui ont brillé lors des Jeux Méditerranéens 2022 abrités à Oran (25 juin – 06 juillet). Walid Bidani a décroché une médaille d’or et une autre en argent dans les épreuves d’haltérophilie chez les +102 kg. Cet exploit devait aider l’haltérophile à avoir plus de moyens et être mis dans les meilleures conditions à moins de deux ans des Jeux Olympiques Paris-2024 (France). Ce n’est manifestement et malheureusement pas le cas puisque le recordman d’Afrique à l’arraché entretient une relation très tendue avec la Fédération de sa discipline (FAH). En effet, il fait face à un président, Smaïl Boulahia en l’occurrence, qui lui met des bâtons dans les roues et le prive de l’argent versé par l’Etat et dédié à sa préparation.

Par Mohamed Touileb

Toujours les mêmes maux. Dans les différentes disciplines. A moins de deux ans des Olympiades 2024 à Paris, Walid Bidani, une véritable chance de médaille algérienne pour le raout planétaire de l’omnisport, se retrouve dans une situation conflictuelle avec sa fédération. Cela est dû à deux raisons : la structure ne reconnaît pas son entraîneur personnel Abdelaziz Mezouar et un argent de préparation qui n’a pas été débloqué par les responsables.



Imbroglio pour l’entraîneur

« Je lance un appel solennel au président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi qu’au Ministre de la Jeunesse et des Sports pour leur dire que l’haltérophilie est en danger », a déclaré Bidani dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. L’athlète de 28 ans révèle qu’« avant les JM, j’avais beaucoup de contraintes. J’étais sans entraîneur excepté Abdelaziz Mezouar. Selon la fédération, ce dernier ne peut pas m’entraîner car il n’est pas qualifié et qu’il doit étudier pendant 50 heures afin d’avoir le niveau requis pour me coacher ». Cet argument, Bidani le trouve aberrant car « on a toujours travaillé ensemble pour les Championnats du monde et autre. Je devais même remporter une médaille olympique à Tokyo-2022 mais j’ai dû y renoncer à cause du Coronavirus. Oui, il doit peut-être être formé pour avoir le diplôme. Mais on peut différer ça pour le moment car je dois faire la préparation ».



La bourse de préparation a disparu

Le champion du monde junior en 2014 note qu’« ils (les membres de la FAH, NDLR) ont dit que c’était interdit qu’il m’entraîne. On m’a contraint à m’entraîner seul à la maison durant les mois de mars et avril en raison de ce problème. Le 10 mai, j’ai rallié Alger car je devais aller en stage en Turquie pour 1 mois et demi. J’ai rencontré beaucoup d’obstacles. On ne m’a pas donné l’argent pour le stage en Turquie ».

Pourtant, « le MJS a versé l’argent à la Fédération pour ma préparation. Mais l’instance m’a dit qu’il n’y en avait pas. C’était l’argent que l’Etat a consacré pour moi afin que je puisse voyager et faire ma préparation en tant qu’athlète d’élite. Il avait disparu », révèle-t-il non sans préciser qu’il s’est « retrouvé à couvrir personnellement mes dépenses afin de ne pas manquer le rendez-vous des JM et honorer l’Algérie ».



« Le président de la République a dit… »

Heureusement « le COA est intervenu. Ils m’ont permis de m’entraîner en Turquie à Gloria Antalya qui est considéré comme l’un des meilleurs complexes au monde. Cela m’avait grandement aidé pour performer lors des Jeux Méditerranéens ». Toutefois, « après ma performance, rien n’a changé. C’est comme si de rien n’était », note le natif de Maghnia qui rappelle que « le Président de la République a parlé et dit qu’après les JM, aucun des médaillés ne doit être livré à lui-même ne serait-ce qu’un jour. Surtout ceux qui seront aux JO 2024. Monsieur le président, sachez qu’on m’a délaissé pendant 2 mois ». Pour Bidani « la Fédération est gérée par des personnes qui n’ont rien à voir avec ce sport et qui tentent par tous les moyens d’imposer des décisions incohérentes. Je veux juste que les autorités interviennent. Les JO sont dans moins de deux ans. Je ne suis pas là pour régler des comptes. Je parle maintenant. Je n’attends pas 2023 pour le faire parce que ça sera trop tard. Je ne veux pas qu’on me dise ‘’pourquoi tu n’as pas parlé plus tôt ?‘’ », lance-t-il. Voilà qui est dit. La tutelle et Abderrezak Sbegag devraient intervenir le plus tôt possible pour mettre fin à ce sabotage.