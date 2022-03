Les prix du pétrole entamaient, hier, la semaine avec un fort rebond qui a fait gagner plusieurs dollars aux deux références de brut européenne et américaine et les replace au-dessus des 110 dollars le baril.

Par Feriel Nourine

Vers 14H25 GMT, le Brent de la mer du Nord pour livraison en mai atteignait 114,85 dollars sur l’Inter Continental Exchange, en hausse de 6,41%, alors que sur le marché new-yorkais, le WTI augmentait de 6,05% à 111,03 dollars. Une nouvelle flambée à mettre sur le compte de l’impasse dans laquelle se trouvent, actuellement, les négociations russo-ukrainiennes, réduisant sensiblement les espoirs de paix. En plus de cette donne, le marché de l’or noir évoluait, hier, avec l’oreille des courtiers tendue vers Bruxelles où les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne allaient discuter de sanctions supplémentaires à l’encontre de la Russie, y compris contre son secteur pétrolier, ainsi qu’avec l’attaque d’un terminal énergétique de l’Arabie saoudite, poussant Ryad à annoncer une «réduction temporaire» de sa production de brut.

Déjà fortement perturbé depuis le passage des tensions russo-ukrainiennes à l’étape du conflit armé, le marché l’était encore davantage hier, sous l’impact de ces trois facteurs qui ont exacerbé le déséquilibre existant entre l’offre et la demande sur le marché. En dépit des lourdes conséquences socio-économiques qui pourraient en résulter, les sanctions européennes contre l’énergie russe ne sont toujours pas écartées, comme en témoigne le contenu de la réunion tenue hier par l’UE.

L’Europe était, cependant, de nouveau prévenue par la Russie sur le risque qu’elle prendrait au cas où elle passerait à la rupture avec le pétrole russe dont elle dépend fortement. «Un tel embargo aurait une influence très sérieuse sur le marché mondial du pétrole, une influence néfaste sur le marché énergétique en Europe. Mais les Américains n’y perdront rien, c’est évident, ils se sentiront bien mieux que les Européens», a affirmé Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. «C’est une décision qui frapperait tout le monde», a-t-il poursuivi, lors d’un point presse.

Des prévisions alarmantes qui rejoignent celles émises, le 7 mars courant, par le vice-Premier ministre russe, chargé de l’Energie, Alexandre Novak, lorsque ce dernier avait mis en avant les «conséquences catastrophiques» qui découleraient d’un embargo sur le pétrole produit dans son pays. «Il est tout à fait évident que le refus d’acheter le pétrole russe va aboutir à des conséquences catastrophiques pour le marché mondial», alors que le prix du Brent avait atteint jusqu’à 140 dollars. Or, «la flambée des prix risque d’être imprévisible et d’atteindre plus de 300 dollars pour un baril, voire plus», avait estimé M. Novak en réaction aux pourparlers alors en cours entre les Etats-Unis et l’UE pour stopper leur approvisionnement en pétrole et gaz russes.

Depuis, la Maison-Blanche a mis à exécution ses menaces, sans qu’elle soit imitée par les alliés anti-russes européens, coincés par leur trop forte dépendance de l’énergie produite en Russie, et qu’ils ne pourront en aucun cas remplacer à court terme. «Cela prendra plusieurs années et ce sera bien plus cher pour les consommateurs européens qui seront les victimes principales d’un tel scénario», avait mis en garde le vice-Premier ministre russe, chargé de l’Energie.

Ainsi donc, en plus du risque d’un embargo sur le pétrole du deuxième exportateur mondial, le marché a vécu le premier jour de la semaine sous l’impact des tensions au Moyen-Orient qui ont touché les installations du premier exportateur qu’est l’Arabie Saoudite.

Lors d’une attaque des Houtis, du Yémen, l’une des installations du groupe Aramco a été atteinte dans la ville industrielle de Yanbu sur la mer Rouge, entraînant une réduction temporaire de la production (…) qui sera compensée par les stocks», a déclaré le ministère de l’Energie dans un communiqué.

L’Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde, a mis en garde hier lundi contre le risque d’une baisse de ses approvisionnements en pétrole, en raison des attaques des Houtis contre ses installations pétrolières.

«L’Arabie saoudite n’assumera pas la responsabilité de toute pénurie d’approvisionnement en pétrole sur les marchés mondiaux au regard des attaques sur ses installations pétrolières», a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

La guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient «exacerbent un déséquilibre existant entre l’offre et la demande sur le marché», souligne Victoria Scholar, analyste chez Interactive investor. <