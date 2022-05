Par Bouzid Chalabi

Ciment et rond à béton font de nouveau parler d’eux. En effet, si le marché local du ciment connaît, ces deux dernières années, une baisse de la demande locale, celui du rond à béton est en proie à une hausse des prix sortie d’usine vertigineuse qui, au demeurant, pénalise grandement les entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Des responsables du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et de Lafarge Algérie, rencontrés par Reporters sur leur stand d’exposition au 24e Salon international du bâtiment des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2022), qui a ouvert ses portes hier au niveau de la Société des foires et des exposition (Safex/Alger), attestent à l’unanimité que le marché local est en baisse de manière significative. A ce propos, le Directeur de Lafarge Algérie, Nicolas George, précise : «Nous sommes à 15% de baisse depuis trois ans. Pis encore, aucun signe de stabilisation du marché n’est apparu jusqu’à présent, ce qui veut dire que le marché local est en pleine stagnation. Pour preuve, si le secteur de construction financé par l’Etat se porte bien, les constructions individuelles, c’est-à-dire privées, sont, par contre, au ralenti. Nous espérons un redémarrage à court terme car pour l’instant et à titre indicatif, nous sommes à seulement 50% du chiffre de vente par rapport aux années 2017 et 2018. Et face à cette situation, nous nous retrouvons donc obligés de nous tourner vers l’exportation. C’est d’ailleurs une alternative qui nous est grandement bénéfique dans la mesure où nous arrivons à exporter 100 % de notre production de clinker.»

Du côté de GICA, un responsable affirme : «Nous arrivons à compenser la faible demande du marché local par des volumes d’exportation de clinker intéressants car, depuis quelques mois, ils sont sur une courbe ascendante. Cela nous permet de tirer des dividendes qui vont nous servir à financer nos projets d’extension dans certaines de nos usines et aussi procéder à la rénovation des installations qui en ont besoin».

Concernant le rond à béton, c’est plutôt le prix élevé sortie d’usine qui cause problème, notamment vis-à-vis des entrepreneurs du secteur du bâtiment. Il faut savoir dans ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de ce matériau est passée de 9%, en janvier 2021, à 19% en 2022. Autrement dit, selon le superviseur des ventes auprès de Tosyali Algérie fer et acier, Faiz Abdelghani, rencontré sur son stand d’exposition, «la tonne de rond à béton, qui coûtait 9 000 DA le quintal, en 2021, a bondi en 2022 à hauteur de 16 050 Da/q». Un écart qui, selon ce dernier, est très élevé et «risque encore plus de se creuser si le coût du minerai de fer que nous importons venait encore une fois augmenter, compte tenu du contexte géopolitique actuel qui a engendré une revue à la hausse du transport maritime». Le responsable précisant que «notre taux d’intégration n’est que de 30%, les 70 % relèvent de la matière première importée. C’est pour dire qu’une revue à la baisse de nos prix sortie d’usine n’est pas envisageable dans l’immédiat. Reconnaissant par-là l’impact négatif chez les entrepreneurs du secteur de la construction. Malgré le prix élevé du rond à béton sur les 3 millions de tonnes que nous produisons en 2021, la moitié a été consacrée à la demande du marché local», a-t-il conclu.

Faut-il rappeler enfin que suite à cette hausse du prix du rond à béton, les entrepreneurs du secteur sont montés au créneau. En effet, du côté de l’Union nationale du patronat et des entrepreneurs (UNPE), on se dit des plus pénalisés par cette flambée subite du prix du rond à béton. Cette organisation appelle soit à une revue à la baisse des prix soit d’apporter des correctifs dans les marchés publics accordés aux entreprises sur la base des anciens prix. En clair, de revoir à la hausse les offres financières des soumissionnaires sélectionnés. «Sans changement, il sera très difficile de respecter les délais d’exécution des chantiers et de voir même certains entrepreneurs abandonner les travaux», a averti le président de l’UNEP, Mohamed Yazid Meliani, dans une doléance adressée aux ministères parties prenantes en date du 22 avril dernier. <

