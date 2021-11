Mais où s’arrêteront-ils ? Cristiano Ronaldo, 36 ans, et Robert Lewandowski, 33 ans, ont de nouveau proposé une démonstration mardi soir en Ligue des Champions. Le premier s’est encore mué en héros de Manchester United dans cette compétition, en inscrivant un doublé pour arracher le nul. Voilà Cristiano Ronaldo plus que jamais en tête du classement des meilleurs buteurs de tous les temps en Ligue des Champions, avec 139 buts au compteur.

La presse anglaise n’avait d’yeux que pour lui hier matin et multiplie les gros titres à sa gloire. Mérité tant Cristiano Ronaldo parvient à colmater grâce à ses buts les carences collectives énormes de l’équipe dirigée par Ole Gunnar Solskjaer.

Cela fait 3 rencontres consécutives que ses buts en fin de match offrent des points à son club, presque miraculeusement en tête de son groupe avec 7 points.



Lewandowski,8 buts en 4 matches !

Le second s’est lui offert un triplé face à Benfica, dans une rencontre à sens unique largement remportée par le Bayern Munich, sur le score de 5-2. Le Polonais en est désormais à 81 buts en C1. Il domine surtout le classement des buteurs de cette saison, avec 8 buts inscrits en seulement 4 rencontres ! Ce qui ne l’empêche pas de chipoter, avec le sourire. «Une soirée parfaite ? J’ai quand même manqué un penalty. Ça ne m’arrivera qu’une fois, promis», a-t-il lancé sur Amazon Prime Deutschland.

Élu homme du match par l’UEFA, Lewandowski a aussi eu droit aux éloges de son entraîneur Julian Nagelsmann. «C’est le meilleur attaquant du monde et il le restera encore longtemps». Quant au Bayern Munich, avec déjà 12 points (4 victoires en 4 rencontres), il est d’ores et déjà qualifié pour la suite de la compétition. <

